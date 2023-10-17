От служебного романа до счастливого брака: что известно о жене и сыне Сергея Сивохо

Сергей Сивохо скончался в возрасте 54 лет. Без мужа и отца остались жена Татьяна и сын Савва.

Юморист Сергей Сивохо был женат и воспитывал сына. 24 Канал узнал, что известно о личной жизни ведущего и комика. О смерти Сергея Сивохо сообщила его пресс-служба изданию OBOZ.UA.

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Кто жена Сергея Сивохо

Сергей Сивохо и его жена Татьяна познакомились по телевидению, когда женщина работала ведущей телевизионных новостей. Служебный роман длился 5 лет, после чего пара поженилась. В 2000 году у них родился сын, поэтому Татьяна бросила работу. В 2016 году юморист впервые показал любимую публике в интервью "Светской жизни".

До того, как я начала работать женой Сергея Анатольевича, я работала ведущей телевизионных новостей. Ну а потом так получилось, что родился ребенок,

– рассказала Татьяна.



Сергей Сивохо с женой / Фото с его инстаграма

В 2021 году супружеству исполнилось 25 лет. Сивохо признавался, что за это время у них практически не было серьезных семейных кризисов.

Что известно о сыне Сивохо

Совместным "бизнесом" с женой и своей лучшей инвестицией Сивохо всегда называл своего сына Савву. В этом году ему исполнится двадцать три.

У нас есть объект инвестиций. Его зовут Савва Сергеевич Сивохо. Это наш совместный бизнес. У нас все укладывается в него,

– рассказывал шоумен.

В то время Сергей Сивохо рассказывал, что его сын увлекается виртуальной вселенной, компьютерными играми. Именно с этим он хотел бы увязать свою деятельность. Юморист не скрывал, что мечтает о втором ребенке, но не был уверен, что эту идею поддержит возлюбленная.



Сергей Сивохо с сыном / Фото из инстаграма Сергея Сивохо

Что известно о смерти Сергея Сивохи

Сергей Сивохо скончался в Германии утром 17 октября. Эту информацию также подтверждают его друзья. Ранее об утрате писали российские пропагандисты.

Незадолго до смерти у юмориста и шоумена ухудшилось состояние здоровья. Он находился в тяжелом состоянии.