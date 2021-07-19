Сергей Притула с женой и тремя детьми отдыхает за границей: милые фото

Как и большинство украинских звезд Сергей Притула улетел на отдых за границу. Вместе с ним жена и трое детей. Какую страну выбрала большая семья – неизвестно. Шоумен не рассекречивает курорт, однако делится милыми фото с сыном и дочерью.

Поклонники Сергея Притулы убеждены, что он отдыхает в Турции, и даже просят передать привет участнице "Танцев со звездами" Алене Шоптенко, которая находится в городе Бодрум. Пока одни желают кумиру незабываемого отпуска, другие интересуются, в полном ли составе они полетели за границу.

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Ведущий рассказал, что они с Кристиной взяли с собой всех детей – 13-летнего Дмитрия, 3-летнюю Соломию и Стефанию, которой скоро исполнится два месяца. Малышка родилась 25 мая. По словам Сергея Притулы, ее нет на фото, потому что она "еще встыдается к снимкам".

Вот вам сердце из отпуска! Дети. Жена. Море. Книги. Сон. Отдыхом доволен. Чего и Вам желаю! Получать удовольствие. И от работы, и от отдыха,

– поделился шоумен.

Он дополнил публикацию милыми фото с детьми. На одном из кадров Сергей Притула с Соломией позировал на яхте в спасательных жилетах. На камеру девочка показывала сердечко. На другой фотографии он появился с Дмитрием, который был за штурвалом яхты.

Сергей Притула на отдыхе с дочкой / Фото с фейсбука ведущего

Сергей Притула на отдыхе с сыном / Фото с фейсбука ведущего

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В инстаграм-сторис Сергей Притула опубликовал еще одно трогательное фото с дочкой. Вместе они развлекались водными пистолетами. Похоже, пока Екатерина занимается младшей Стефанией, ведущий забавляет старших.

Сергей Притула на отдыхе с дочкой / Фото с инстаграма ведущего