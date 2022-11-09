"Ого как изменился": экс-жена Притулы показала их совместного сына, которому 14 лет
Источник:Юлия Притула
В первом браке Сергея Притулы с Юлией Андрийчук родился сын Дмитрий. В октябре юноше исполнилось 14 лет, а 8 ноября мама поздравила его с Днем ангела. Она показала фото, где он заметно повзрослел.
Ранее Сергей Притула публично поздравлял всех детей с праздниками. Однако после 24 февраля они исчезли из его соцсетей, а появились мегазборы на ВСУ. Так что сына Дмитрия впервые за долгое время показала бывшая жена волонтера Юлия.
Читайте также "Окей, прощаем": Притула прокомментировал патриотизм Милы Кунис, когда-то осуждавшей Украину
Как изменился сын Притулы от первого брака
Экс-жена Притулы опубликовала в фейсбуке фото с летней семейной фотосессии в лавандовом поле. В кадре Дмитрий появился в голубой рубашке, белых шортах и кроссовках. Он позировал с новой прической и младшей сестрой, которую Юлия родила во втором браке.
С Днем ангела, Дима! Пусть бережет тебя от невзгод твой защитник, пусть стелит мягко от падений,
– поздравила Юлия.
В комментариях отметили, что Дмитрий заметно подрос и стал похож на маму:
- "Ого как изменился";
- "С днем ангела! Мамина копия";
- "Юлю, какой он уже взрослый".
Сын Сергея Притулы Дмитрий / Фото из фейсбука Юлии Притулы
Сын Сергея Притулы Дмитрий с сестрой / Фото из фейсбука Юлии Притулы
- У Сергея Притулы один сын и две дочери – 5-летняя Соломия и Стефания, которой нет и полтора года. Еще в мае он рассказывал, что жена Екатерина забрала девочек и уехала на запад Украины.
- Похоже, в Киев семья Притулы еще не вернулась, ведь в октябре он говорил, что плачет от одиночества: "Иногда плакал, когда просыпаешься дома, у меня большое жилье, а оно пустое, ты сам. И так немного обидно".