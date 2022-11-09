"Ого как изменился": экс-жена Притулы показала их совместного сына, которому 14 лет

В первом браке Сергея Притулы с Юлией Андрийчук родился сын Дмитрий. В октябре юноше исполнилось 14 лет, а 8 ноября мама поздравила его с Днем ангела. Она показала фото, где он заметно повзрослел.

Ранее Сергей Притула публично поздравлял всех детей с праздниками. Однако после 24 февраля они исчезли из его соцсетей, а появились мегазборы на ВСУ. Так что сына Дмитрия впервые за долгое время показала бывшая жена волонтера Юлия.

Читайте также "Окей, прощаем": Притула прокомментировал патриотизм Милы Кунис, когда-то осуждавшей Украину

Как изменился сын Притулы от первого брака

Экс-жена Притулы опубликовала в фейсбуке фото с летней семейной фотосессии в лавандовом поле. В кадре Дмитрий появился в голубой рубашке, белых шортах и кроссовках. Он позировал с новой прической и младшей сестрой, которую Юлия родила во втором браке.

С Днем ангела, Дима! Пусть бережет тебя от невзгод твой защитник, пусть стелит мягко от падений,

– поздравила Юлия.

В комментариях отметили, что Дмитрий заметно подрос и стал похож на маму:

"Ого как изменился";

"С днем ангела! Мамина копия";

"Юлю, какой он уже взрослый".

Сын Сергея Притулы Дмитрий / Фото из фейсбука Юлии Притулы

Сын Сергея Притулы Дмитрий с сестрой / Фото из фейсбука Юлии Притулы