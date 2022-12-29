Со слезами на глазах: Сергей Притула сделал неожиданное заявление о своей телекарьере

Все десять месяцев полномасштабной войны Сергей Притула решал, сможет ли вернуться на телевидение после победы. Он окончательно ответил на этот вопрос подруге Маше Ефросининой и едва сдержал слезы.

Сергей Притула считает, что больше не сможет заходить в кадр на абсолютном позитиве, ведь сейчас "внутри не щелкает". Он признает, что изменился из-за войны.

К теме Мне очень жаль, – Сергей Притула о жизни без жены во время войны и ссоры с ней

Сергей Притула заканчивает карьеру телеведущего

Я с радостью прожил 17 лет карьеры телеведущего. Если в предыдущих интервью на вопрос "вернетесь ли вы на телевидение" я говорил: "Давайте подождем, когда закончится война, я приму решение". То сегодня, опираясь на некоторые вещи, которые произошли за последние несколько недель, могу с уверенностью сказать, что возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда,

– заявил Сергей Притула со слезами на глазах.

"Это такой большой долгий этап жизни, который я по состоянию на данный момент чувствую полностью перевернутым. Я не вижу себя в этой системе координат, которая была моей природной средой так много лет", – добавил он.

Сергей Притула заканчивает телекарьеру / Скриншот по видео

В то же время, Сергей Притула не исключает медийной вовлеченности. Ему уже предлагают вести радиопрограммы о волонтерских инициативах.

Напомним, в интервью за ноябрь шоумен еще "не созрел для того, чтобы поставить большой крест" на телекарьере. Он "не совсем видел себя в развлекательном сегменте", поэтому обещал отсрочить этот вопрос до победы. Однако, похоже, за последний месяц произошли необратимые перемены.