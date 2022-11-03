На телевидении Сергей Притула почти 20 лет, однако во время полномасштабной войны предстает перед камерой либо на интервью, либо для того, чтобы объявить новый сбор. Более того, он больше не видит себя в развлекательных шоу.

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Вернется ли Притула на телевидение

Я еще не созрел для того, чтобы поставить большой крест. Последний раз на съемочную площадку я выходил больше года назад. После великой войны, пришедшей с 24-го, очень многое изменилось внутри. Честно говоря, я не совсем вижу себя в развлекательном сегменте. Надо иметь внутреннюю гармонию, чтобы выйти после войны, сделать вид, будто ничего не случилось, и сказать: "Ну что, а теперь давайте снова веселиться". Я не знаю, смогу ли я это сделать. Поэтому я этот вопрос все-таки откладываю, отложу до нашей победы. А потом просплюсь, встану и скажу, что я решил,

– разъяснил Сергей Притула.

Он заявил, что "никогда не был человеком, который идет на работу по принуждению", так что если душа не будет лежать к телевидению, то на телеэкранах его больше не увидят. Правда, Притула отметил, что креативная индустрия не ограничивается телеэфирами, так что, вероятно, после победы он проявит себя в другой отрасли.

Полное интервью Сергея Притулы: смотрите видео онлайн (о возвращении на телевидение на 1:01)

Притула вспомнил, как покинул "Варьяты"

Сергей Притула также напомнил, что в августе 2020 года ушел из "Варяти-шоу" и завершил карьеру актера, а тем самым "освободил кучу времени, чтобы реализовываться в другой области". Однако он успевал и политическую карьеру строить, и в телешоу сниматься. По-видимому, после войны его так же будет хватать на все.

"Я очень сильно горел этим проектом 10 лет и имел большое счастье работать с этими ребятами на одной сцене. И в принципе быть флагманом украиноязычного юмора в Украине. Однако у тебя тоже есть какие-то другие пласты и шаги в жизни", – высказался Притула.

Сергей Притула на съемках "Варьяти-шоу" / Фото из пресс-службы