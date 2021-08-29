Сергей Притула трогательно поздравил жену с годовщиной брака: редкое фото
Источник:инстаграм Сергея Притулы
Украинский шоумен Сергей Притула и его жена Екатерина Сопельник отпраздновали шестую годовщину брака. По этому случаю ведущий показал редкое фото, что сделал в кабине вертолета.
Успешный украинский телеведущий и политик Сергей Притула редко афиширует личную жизнь. Он нечасто показывает фото с детьми, и еще реже фотографии с женой. Однако по случаю праздника шоумен поделился кадром с возлюбленной на странице в инстаграме.
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Редкое фото Сергея Притулы с женой
Телеведущий рассказал, что прошло ровно 6 лет с тех пор, когда он официально утвердил отношения с Екатериной. За это время они много работали, путешествовали, переехали в собственный дом. Главными достижениями Сергей Притула считает появление на свет дочерей Соломии и Стефании.
К сообщению шоумен прикрепил фото с Екатериной. Похоже, 6 годовщину свадьбы супруги решили отпраздновать экстремально. Пара сделала снимок в кабине вертолета, показав невероятный вид из окна, открывшийся перед ними.
Текст публикации Сергея Притулы
С момента, как мы с Екатериной поставили свои подписи в ЗАГСе Франковского района города Львова, прошло 6 лет. С тех пор мы успели увидеть мир, переехать в взлелеянное семейное гнездышко, поработать над совместными проектами в области ТВ и основали благотворительный фонд! А, главное, за это время наша семья пополнилась Соломией и Стефанией! 6 лет, полет отличный! Продолжаем набирать высоту!!!
Сергей Притула с женой / Фото из инстаграма Сергея Притулы
Что известно об отношениях Сергея Притулы и Екатерины Сопельник
- Пара познакомилась на съемках телепрограммы. Сначала они общались как друзья. Екатерина Сопельник работала продюсером "Нового канала" и проекта "Варьяты".
- Уже после того, как первый брак Притулы распался, между Сергеем и Екатериной закрутился роман. Однако они долго не афишировали свои отношения.
- В 2015 году влюбленные сыграли тайную свадьбу во Львове. На ней присутствовали только близкие друзья и родственники пары.
- В 2017 году супруги стали родителями – Екатерина родила дочь Соломию. Уже 25 мая 2021 года Притула стал многодетным отцом – на свет появился второй общий ребенок пары Стефания.