Сергей Притула трогательно поздравил жену с годовщиной брака: редкое фото

Украинский шоумен Сергей Притула и его жена Екатерина Сопельник отпраздновали шестую годовщину брака. По этому случаю ведущий показал редкое фото, что сделал в кабине вертолета.

Успешный украинский телеведущий и политик Сергей Притула редко афиширует личную жизнь. Он нечасто показывает фото с детьми, и еще реже фотографии с женой. Однако по случаю праздника шоумен поделился кадром с возлюбленной на странице в инстаграме.

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Редкое фото Сергея Притулы с женой

Телеведущий рассказал, что прошло ровно 6 лет с тех пор, когда он официально утвердил отношения с Екатериной. За это время они много работали, путешествовали, переехали в собственный дом. Главными достижениями Сергей Притула считает появление на свет дочерей Соломии и Стефании.

К сообщению шоумен прикрепил фото с Екатериной. Похоже, 6 годовщину свадьбы супруги решили отпраздновать экстремально. Пара сделала снимок в кабине вертолета, показав невероятный вид из окна, открывшийся перед ними.

Текст публикации Сергея Притулы

С момента, как мы с Екатериной поставили свои подписи в ЗАГСе Франковского района города Львова, прошло 6 лет. С тех пор мы успели увидеть мир, переехать в взлелеянное семейное гнездышко, поработать над совместными проектами в области ТВ и основали благотворительный фонд! А, главное, за это время наша семья пополнилась Соломией и Стефанией! 6 лет, полет отличный! Продолжаем набирать высоту!!!



Сергей Притула с женой / Фото из инстаграма Сергея Притулы

Что известно об отношениях Сергея Притулы и Екатерины Сопельник