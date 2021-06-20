Приобрел после его смерти: Сергей Притула о дорогом подарке отцу

В третье воскресенье июня в Украине, как и во многих других странах, отмечают День отца. В этот день принято поздравлять родителей, дарить им подарки. В день семейного праздника ведущий Сергей Притула рассказал о самом дорогом подарке, который он делал своему отцу.

Но по словам ведущего "Нового канала", его он приобрел уже после смерти отца. Стоит добавить, что отец Притулы умер из-за онкозаболевания в 2005 году.

Когда папа был жив, я не имел возможностей одаривать его чем-то необычным. И он был достаточно скромным в своих запросах к жизни. Но он был большим, здоровым человеком. И когда я смотрел, как он сидит за рулем своего ВАЗ-2106, того несчастного "Жигули", и выглядит, как медведь, каждый раз думал: когда я вырасту и стану на ноги, куплю отцу большой джип!

– рассказал Притула.

Большую машину Сергей Притула действительно купил. Но, по горькому стечению обстоятельств, этот автомобиль он приобрел себе. И ласково называл "Мишка".

"К сожалению, отец умер в 2005 году. А в 2012 году, когда я уже достаточно крепко стоял на ногах и у меня появились достаточно большие деньги, я покупал машину. Не имея до этого ни одного автомобиля, я купил Range Rover Sport – большую здоровую черную машину. Когда я ее приобрел, сказал: "Ну, бать, вот. Жаль, что не тебе. Но я вместо тебя покатаюсь", – добавил телеведущий.



Сергей Притула с отцом / Фото пресс-службы "Нового канала"

Что известно о семье Сергея Притулы?