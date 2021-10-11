Сергей Притула мечтает о четвертом ребенке

В мае этого года Сергей Притула стал многодетным отцом – жена Катя родила ему дочь Стефанию. Шоумен заявил, что они с любимой не планируют останавливаться. Звезда мечтает о четвертом ребенке.

Младшей дочери Сергея Притулы всего четыре месяца, а он уже задумывается над пополнением. Более того, в первые дни жизни Стефании супруги договорились вернуться в роддом.

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Нам с женой это все очень нравится. У меня была мечта, чтобы дом был полон детского смеха, сейчас оно так и есть,

– поделился шоумен.

Отметим, у Сергея Притулы и Екатерины двое общих детей – 4-летняя Соломия и четырехмесячная Стефания. Первенца Дмитрия мужчине родила первая жена Юлия.

Однако спешить с четвертым ребенком 40-летний Сергей Притула и 36-летняя Екатерина не планируют. Звездная пара договорилась, что женщина, как и положено, выкормит дочь грудью, а после отдыха за границей – вернется к работе на телевидении.

"Сейчас такое намерение, что еще несколько месяцев Стефания будет кормиться маминой сисей, а потом мама хочет просто немного отдохнуть, увидеть мир, вернуться к работе. Потом посмотрим, отойдет организм и так далее, но мы категорически за", – признался знаменитость.



Сергей Притула с новорожденной дочкой / Фото с инстаграма Екатерины

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Стоит добавить, что как Дима, так и Соломия очень ждали появления сестренки. Сразу после родов мальчик проявил себя как заботливый старший брат – "спрашивал, чем можно помочь, когда выписывают, как там маленькая девочка". Тогда как дочь раструбила о пополнении на весь садик.