Сергей Притула поздравил сына с окончанием учебного года и показал его достижения: фото

Украинский шоумен Сергей Притула рассказал поклонникам радостную новость. Его сын Дмитрий на отлично закончил 7 класс. Мужчина поделился достижениями ребенка в социальных сетях.

Завершился еще один учебный год. Школьники отправились на долгожданные летние каникулы и теперь имеют возможность больше времени провести с родителями и набраться сил для продолжения обучения в сентябре. А родители неустанно делятся в социальных сетях успехами потомков.

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Сергей Притула об успехах сына в учебе

Шоумен опубликовал на личной странице в фейсбуке фото счастливого Дмитрия, который держит в руках табель и похвальный лист за отличные успехи в учебе. Парень закончил 7 класс и порадовал папу замечательными результатами.

Ты, когда позади стробоскоп по обучению онлайн и офлайн, а впереди 3 месяца беззаботности, веселья сестер, путешествий по Карпатам и поедания клубники, земляники, смородины, смородины, крыжовника, вишни, черешни, ревеня, кизила и бабушки. До встречи в 8 классе!

– подписал фотографию Притула.

Мужчина поделился фотографией и в Инстаграме. Там он сделал селфи в зеркале вместе с сыном и дочерью Соломией. Все нежно обнимали друг друга и искренне улыбались.

Дмитрий, ты не только старший брат, но и пример для подражания! Спасибо, что формируешь ориентиры для сестер! Поздравляю с окончанием учебного года! Пусть каникулы будут веселыми и насыщенными!

– обратился звездный папа к первенцу.

Добавим, 25 мая 2021 года Сергей Притула огорошил новостью о рождении третьего ребенка. Его вторая жена Екатерина родила дочь. Девочку назвали Стефанией.