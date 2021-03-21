Ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна редакция Showbiz 24 предлагает узнать о невероятно сильных духом людях, которые несмотря на все трудности смогли доказать миру свою уникальность и талант. Модели, актеры, музыканты – и это не весь список профессий, которые смогли успешно освоить "солнечные" люди с синдромом Дауна.

Истории многих знаменитостей поражают, ведь многие из них нашли себя в любимом деле только во взрослом возрасте. До этого им приходилось учиться многим вещам, которые другим кажутся обычным явлением. Однако люди с синдромом Дауна смогли доказать, что они достойны Голливуда и сцены, поэтому именно о них мы решили вам рассказать.

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Лорен Поттер

Американская актриса, адвокат и комик родилась в 1990 году в США. Она не могла ходить до двух лет, но благодаря своей настойчивости и помощи родителей в юном возрасте начала посещать уроки танцев и актерского мастерства. Она окончила среднюю политехническую школу в Калифорнии, а затем и колледж.

Уже в 16-летнем возрасте Лорен получила свою первую актерскую роль в фильме "Мистер Голубое небо". Около 6 лет она также играла роль чирлидерши с синдромом Дауна в сериале Glee. За талантливую работу в ленте ее номинировали на премию SAG в категории "Ансамбль в комедийном сериале". Она также получила награду SAG/AFTRA Harold Russell Award на церемонии Media Access Awards 2012.

Немалую славу Поттер получила в 2011 году, когда тогда еще президент Барак Обама назначил ее членом президентского комитета по делам людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Там она консультировала Белый дом по вопросам, связанным с образованием и интеграцией на робочих местах людей с синдромом Дауна.

В 2015 году Поттер сыграла роль молодой женщины с незапланированной беременностью, которая имеет синдром Дауна, в короткометражном фильме "Гостевая комната". В том же году она стала послом Всемирных Специальных Олимпийских игр 2015 году в Лос-Анджелесе. В целом она сыграла в 11 фильмах, последнюю роль исполнила в 2019 году.

В 2016 году ей сделал предложение друг детства Тимоти Спор, впрочем, через год они разошлись. Сейчас Лорен Поттер продолжает выступать на специальных мероприятиях по вопросам инклюзивности.

Пабло Пинеда

Испанский актер родился в маленьком курортном городке Малага. О том, что он не такой, как все, узнал лишь в возрасте 7 лет. Однако ему разрешили ходить в обычную школу с другими детьми. Несмотря на травлю, мальчик смог хорошо закончить школу, поступить в университет и получить диплом бакалавра по психопедагогике. Стоит отметить, что Пабло Пинеда стал первым жителем Европы с синдромом Дауна, который получил университетское образование.

Впрочем, он не остановился на этом и решил попробовать себя в кино. В 2009 году за роль в фильме Yo, también он получил "Серебряную раковину" – приз Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Сейчас мужчина выступает на конференциях и освещает вопросы по трудоустройству людей с ограниченными возможностями, а также сотрудничает с различными фондами, много путешествует и проводит время с семьей.

Медлин Стюарт

Юной австралийской модели с синдромом Дауна всего 23 года, но уже стала первой в мире профессиональной моделью с данным диагнозом. Она уже выступала на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Дубае, России и Китае.

Известно, что Мэдлин решила стать моделью, когда впервые посетила модный показ в 2014 году в городе Брисбен, Австралия, откуда она и родом. Любовь к показам в нее появилась сразу и она поставила себе цель – начать танцевать и похудеть на 20 килограммов. Так и случилось. В 2015 году она начала свою карьеру как модель, а во всем ей помогала мама. Мэдлин смогла подписать два модельных контракта с брендом одежды для фитнеса Manifesta и брендом сумок everMaya. Впоследствии она приняла участие в свадебной фотосессии для Rixey Manor в Вирджинии, и появилась на страницах Vogue.

В 2017 году журнал Forbes назвал Мэдлин номером один в номинации "Разнообразие в индустрии моды". Кроме модельной карьеры, Мэдлин Стюарт является известным защитником сообщества людей с ограниченными возможностями в Австралии и получила за свою позицию немало наград за рубежом. Девушка также сотрудничает с благотворительными организациями, чтобы и дальше распространять свое послание о разнообразии. Модель также стала основателем и представителем организации Inside Outside Dance в Брисбене, которая поддерживает молодых людей с ограниченными возможностями, которые хотят присоединиться к танцевальной индустрии.

Паскаль Дюккен

Бельгиец стал настоящей звездой театра и кино, ведь любовь к сцене у него проявилась еще с детства. Паскаль часто участвовал в любительских спектаклях, поэтому свое будущее связал с кинематографом. В середине 90-х он познакомился с режиссером Жако Ван Дормель, который дал ему главную роль в драме "День восьмой". За эту роль Паскаль Дюккен получил Серебряную премию Каннского кинофестиваля вместе со своим партнером по фильму Даниэлем Отоем, а также премию Джозефа Плато за "Лучшую мужскую роль" (1996).

Кроме того, Паскаль снялся в других фильмах Ван Дормеля. В 2004 году его наградили орденом Короны (Бельгия). Сейчас мужчине 50 лет.

Рональд Дженкис

Гениальный американский композитор и музыкант, несмотря на синдром Дауна, еще в 4-летнем возрасте взял в руки инструмент. Ему первый игрушечный синтезатор подарили на Рождество и с тех пор он не расставался с музыкой. Он начал играть на пианино, но уроки не увенчались успехом, поэтому он научился комбинировать и "накладывать" музыку на другие хиты. Хотя он и не любил "попадать по нотам", но с 2003 года его мелодии в сети начали приобретать популярность.

Впоследствии он выкладывал видеоролики с выступлениями в ютубе, а люди начали активно его поддерживать. Уже в 2007 году Рональд самостоятельно выпустил свой первый студийный альбом под названием Ronald Jenkees, а с тех пор – еще около пяти. Он создает музыку от техно до рок-н-ролла, используя пианино, синтезаторы и различные программы для создания и редактирования аудио. В частности, он пишет рэп.