Сергей Притула отпраздновал первый день рождения дочери и наконец показал ее лицо: фото

У Сергея Притулы трое детей – сын от первого брака и две дочери от Екатерины Сопельник. В среду, 25 мая, младшей исполнился один год. На день рождения из Киева приехал звездный отец-волонтер.

Год назад для всех стало шоком, что у Сергея Притулы родился третий ребенок, ведь никто не видел его жену беременной. Тогда шоумен опубликовал фото из роддома и объявил, что дочь назвали Стефанией. Лицо крохи супруги не показывали и засветили только на первый день рождения.

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День рождения младшей дочери Сергея Притулы

Как выяснилось, на запад Украины Сергей Притула приехал не только по делам – продать панаму и кубок победителей Евровидения-2022 Kalush Orchestra, "чекнуть" процесс производства багги и встретиться с мэром Львова Андреем Садовым. Из Киева он прибыл и для того, чтобы отметить первый день рождения Стефании.

Даже несмотря на войну, для девочки устроили настоящий праздник – с фотосессией, шариками и детскими развлечениями. Звездные родители даже подобрали family look – разноцветные вышиванки ручной работы.

Дорогая доченька, Стефания! Наша безграничная любовь! Вчера отпраздновали 1 год с твоего дня рождения! Быть родителями такой невероятной девочки – это настоящее счастье! Пусть это будет первый и последний праздник не под мирным небом,

– подписала жена Сергея Притулы.

В подписи Екатерина добавила лаконичную фразу, которая не может не тронуть: "Пусть папа в твоей жизни будет больше".

Сергей Притула с женой и дочерью Стефанией в ее первый день рождения / Фото из инстаграммы

Сергей Притула с дочерью Стефанией в ее первый день рождения / Фото из инстаграммы

Младшая дочь Сергея Притулы Стефания в свой первый день рождения / Фото из инстаграммы