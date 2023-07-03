Сергей Притула окончил УКУ: какую специальность получил волонтер
Телеведущий Сергей Притула сегодня отмечает свой выпускной. Он окончил Украинский католический университет во Львове, где изучал публичное управление и администрирование, чтобы получить больше знаний для карьеры политика.
Шоумен обучался на заочной форме факультета публичных наук. Он уже успел защитить свою магистерскую работу.
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Сергей Притула выпустился из университета
Телеведущий опубликовал несколько кадров с выпускнова в УКУ. На фотографиях шоумена можно увидеть в академической шапочке и в мантии выпускника магистра. К тому же на кадрах, которыми Притула поделился с подписчиками, можно увидеть его диплом и магистерскую.
Учиться во время войны – это сложно как с нравственной точки зрения, так и логистически. Поэтому я искренне благодарен Силам Обороны Украины, что дали возможность закончить учебу, написать и защитить магистерскую,
– написал Притула.
Образование политического деятеля
- Сергей Притула окончил школу с золотой медалью. К тому же, в 16 лет он защищал проект в Малой академии наук Украины.
- После школы политик учился в Западноукраинском национальном университете в Тернополе (тогда – Тернопольская академия народного хозяйства).
- Кроме этого, в 2000-2001 годах Сергей Притула поступил в лондонский колледж.
- Шоумен также работал студенческим деканом и директором Центра молодежных инициатив.