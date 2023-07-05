Никитюк или Фреймут: Сергей Притула признался, с кем лучше всего работать на шоу "Кто сверху?"

Сергей Притул считает легендой украинского телевидения. Раньше он был крутым телеведущим, но теперь завершил карьеру в шоу-бизнесе. Однако волонтер по-прежнему с теплом вспоминает шоу "Кто сверху?", которое вел почти 10 лет. Теперь Притула признался, с какой ведущей ему было лучше работать.

Через 10 лет вместе с Сергеем Притулой на съемочной площадке "Кто сверху?" работало немало звездных ведущих – Оля Фреймут, россиянка Екатерина Варнава и Леся Никитюк. В новом интервью волонтер признался, с кем ему было лучше сниматься.

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Сергей Притула сначала отшутился, что он был не только ведущим, но и шеф-редактором, который раздавал всем задачи. Впоследствии он таким признался, с кем ему было комфортнее всего работать.

По его словам, лучшей ведущей для него была Леся Никитюк. Только она, по его мнению, лучше справилась с ролью ведущей.

Со всеми было по-разному. Но, должно быть, Леся Ивановна. Все же самая крутая синергия была в кадре, потому что человек максимально был собой, а не выдуман кем-то,

– заявил Притула.



Сергей Притула с Лесей Никитюк / Фото из соцсетей

Напомним, что сейчас место ведущего в шоу "Кто сверху?" занял блогер Богдан Шелудяк, работающий в паре с Никитюком. Сама Леся уже не раз заявляла, что Сергей Притула был лучшим ведущим и его заменить невозможно.

Смотрите полное интервью с Сергеем Притулой: видео

К слову, ранее Сергей Притула в интервью подруге Маше Ефросининой со слезами на глазах заявил, что никогда не вернется к развлекательному телевидению. По его словам, после войны он уже не сможет заходить в кадр на абсолютном позитиве.