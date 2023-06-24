"Ты лучший": жена Сергея Притулы показала милое фото с мужем в день его рождения
Источник:Екатерина Притула
Украинский волонтер и шоумен Сергей Притула 22 июня отметил свой день рождения. Его жена Екатерина посвятила ему трогательное сообщение и показала романтическое фото с мужем.
Сергею Притуле исполнилось 42 года. Волонтер к празднику объявил огромный сбор более чем на 100 миллионов гривен.
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Его жена решила публично поздравить мужа с днем рождения и посвятила Сергею Притуле пост, в котором написала теплые слова.
Спасибо, мой любимый, за мгновение счастья и поддержки в трудные моменты жизни. Ты самый лучший человек, которого я встретила в своей жизни. Люблю безгранично. C Днем рождения!,
– искренне написала Екатерина.
Жена Притулы также обнародовала черно-белое фото, на котором позировала вместе с Сергеем. Пара в кадре стояла в объятиях друг друга и целовала.
Сергей Притула с женой / Фото с ее инстаграммы
В комментариях звездные коллеги Притулы и поклонники присоединились к поздравлениям. Они пожелали ему долгих здоровых лет жизни.
Кроме того, украинцы поблагодарили Сергея за работу, которую он ежедневно делает для нашей победы над врагом. Как поклонники приветствуют Притула:
- "Пусть в Вашей семье крылья будут к небесам и дали. Божьей милости и согласия Вам".
- "Большая благодарность такому человеку за его большой вклад в нашу победу! С Днем рождения".
- "Лучшие пожелания и воплощение важнейшей мечты".
- "Приветствую хорошего человека, который сделал себя сам. Удачи во всех начинаниях!"
- "Поздравляем! Будьте счастливы и Сергею низкий поклон за его труд. Крепкого здоровья".
К слову, 24 июня празднует день рождения любимая Владимира Остапчука. Звездный ведущий также поздравил девушку в соцсетях и признался ей в любви. Остапчук показал романтические фото с молодой избранницей. А с утра он подарил ей 201 розу.