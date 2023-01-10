Умер Сергей Круценко: Джамала сообщила время и место прощания с композитором

8 января скончался известный украинский композитор Сергей Круценко. Его подруга Джамала рассказала, когда и где пройдет церемония прощания.

Начало года для украинского шоу-бизнеса началось с потерь. Во время рождественских праздников ушел из жизни гениальный композитор, с которым долгое время работала Джамала.

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Джамала о прощании с Сергеем Круценко

В инстаграм-сторис исполнительница сообщила, что прощание с композитором состоится в среду, 11 января, в 11:00 в помещении Дома Звукозаписи (ул. Леонида Первомайского, 5в).

Также Джамала оставила номер карточки родных Сергея, на которую можно перечислять финансовую помощь.



Прощание с Сергеем Круценко / Скриншот инстаграмм-сторис Джамалы

Напомним, во сне на Рождество скончался режиссер "Таврийских игр" и "Золотой Жар-Птицы" Максим Арделян. Об этом сообщила его супруга. Прощание с Максимом состоится 11 января в 13.00 на Белом кладбище в селе Белогородка. Родственники покойного Арделяна просят приносить только живые цветы, поскольку мужчина не любил ничего искусственного. Также в Киеве проведут вечер памяти Максима Арделяна.