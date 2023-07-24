"Адам и Ева": Сергей Бабкин показал фото с женой, которые сделали 14 лет назад
Источник:Сергей Бабкин
Исполнитель Сергей Бабкин показал подписчикам архивные кадры с супругой. На фото поклонники едва узнали супругов, ведь за это время они сильно изменились.
В комментариях Сергея и Снежана сравнивали с разными звездными парами. Но чаще всего им писали, что они похожи на Адама и Еву.
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Как Сергей и Снежана Бабкини выглядели в 2009 году
На снимке звезда пара позирует на фоне стены. У мужчины тогда были кудрявые волосы до плеч, а у Снежаны была прямая челка и длинные волосы.
Реакция поклонников
В комментариях под фото можно прочитать много разных знаменитых влюбленных, с которыми фаны сравнили Бабкиных:
- "Аквамен и Ариэль";
- "Федерико Феллини и Джульетта Мазина";
- "Лелик и Болик";
- "Лукаш и Мавка";
- "Адам и Ева";
- "Джокер и Харли Квинн";
- "Бобул и Сандулес".
Отметим, это уже не в первый раз, когда артист делится с подписчиками давними фото с женой. Так, в день рождения Светланы, Бабкин показал фотографию пари в поезде на верхней полке плацкарта. Поклонники отметили, что Снежана похожа на американскую актрису, сыгравшую Анастейшу Стил в кинофильме "50 оттенков серого". А певца фаны не сразу узнали на фото.К слову, ранее исполнитель Виктор Бронюк в день своей хрустальной свадьбы, которую они с женой отпраздновали 12 июля, поделился архивными фотографиями с праздника. Он показал, как пара выглядела 15 лет назад.