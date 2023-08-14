Заступилась за мужа: жена Сергея Бабкина ответила, почему он поет русскоязычные песни

Сергей Бабкин сейчас вместе с группой 5'nizza находится с благотворительным туром в США. Многие поклонники были удивлены и раскритиковали музыканта за то, что на концертах он поет на русском языке. Теперь жена Бабкина вступилась с мужа.

Снежана Бабкина объяснила, почему артист поет русскоязычные песни в Америке. Интересно, что некоторые подписчики певца даже предположили, что Бабкин уехал в США навсегда.

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Поклонники в комментариях в инстаграмме продолжают критиковать артиста:

"Зачем вы размываете украинскую идентичность, исполняя песню на русском? Что должны думать о нас американцы и канадцы, когда вы приезжаете в их страны в разгар полномасштабной войны и поете языком захватчика? И не надо прикрываться ребятами на фронте. Они на фронте, вы – нет".

"Почему вы поете на языке окупантов?"

"Вы удаляете комменты о том, что продолжаете исполнять свои песни на языке оккупанта? Кто ваша ЦА? Люди, не понимающие украинский?"

"Пожалуйста, не пойте песен на русском языке! Время перемен наступило 24 февраля, но для вас вероятно нет, что грустно!"

Сам Бабкин никак не комментирует хейт по поводу русскоязычных песен. Но за него вступилась жена Снежана.

Она объяснила, что группа "5'nizza" и Сергей Бабкин – это совершенно разные музыкальные проекты, имеющие свой репертуар. Да, коллектив группы не исполняет украиноязычные треки, ведь практически все их песни написаны на русском. В то же время сам Бабкин поет на украинском.

И поскольку сейчас благотворительный тур именно в 5'nizza, то на сцене раздается репертуар группы, а это в 90% случаев русскоязычные треки.

Как менеджер группы 5'nizza, я могу ответить. Группа "5'nizza" и творчество Сергея Бабкина – это разные творчества. Песня "Солдат" у 5'nizza и песня "Солдат" у Бабкина – это разные песни. 5'nizza не исполняет украиноязычного "Солдата", Бабкин не поет русскоязычного,

– заявила Снежана.

Также жена артиста прокомментировала, почему Сергей Бабкин не реагирует на разгоревшийся вокруг него хейт. По ее словам, у него на это нет времени, ведь он занимается благотворительными концертами.

"У ребят нет времени оправдываться перед вами, потому что свое время они проводят с пользой для ВСУ", – подчеркнула Снежана.



Снежана Бабкина вступилась за мужчину / Скриншот

Ранее Сергей Бабкин отмечал, что деньги с концертов присылает на помощь 127-й Отдельной бригаде ТРО в Харькове, с которой уже долго сотрудничает.

К слову, один из концертов группы 5'nizza в США посетил победитель "Холостячки" Александр Эллерт. Комик раскритиковал артистов за исполнение песни "Солдат". Во-первых, дуэт пел хит на русском языке, а им подпевали слушатели, среди которых были и русские. Во-вторых, по мнению Эллерта, эта песня неуместна, ведь артисты – не солдаты.