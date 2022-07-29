После "прилета" сын начал заикаться, – Сергей Бабкин объяснил, как очутился в Германии

Украинский музыкант Сергей Бабкин признался, что не планировал уезжать за границу. Но после нескольких взрывов, которые слышали их дети, звездные родители решили позаботиться об их безопасности.

Украинский певец Сергей Бабкин в начале войны уехал в Германию вместе с детьми. Он рассказал, как очутился за границей.

К слову Многих знакомых нет в живых, – Бабкин эмоционально напомнил о ежедневных обстрелах Харькова

Почему Бабкины уехали за границу

Музыкант признался, что каждый раз, когда слышались взрывы, он ехал все дальше и дальше. Сначала семья Бабкиных уехала из Харькова.

Мы не планировали ехать в Германию. 24 февраля, в 04:50, в Харькове раздались взрывы. Мы все очнулись. Мозг понимал, что происходит, а сердце и душа не хотели в это верить. Мы попытались снова лечь, но не смогли, потому что взрывы продолжались. Было немного страшно,

– поделился артист.

"Дети еще спали. А когда уже бабахнуло близко и я почувствовал, как земля осыпается, мы сразу собрали вещи, покидали их в авто и поехали в Днепр к нашим родным. Там было больше двух недель, пока впервые не прилетело туда. Тогда мы решили ехать дальше – на Волынь".

Сергей Бабкин остановился в Кропивницком, но и там в 5 утра произошел взрыв прямо возле гостиницы, поэтому он решил ехать как можно ближе к границе. Так музыкант с семьей выехал из Украины и остановился в Румынии.

Там наш старший сын заплакал, обнял нас и сказал, что очень благодарен, что больше не будет слышно взрывов. После "прилета" в Кропивницком наш самый молодой начал заикаться. И только две недели назад он немного пришел в себя,

– поразил артист.



Сергей Бабкин с сыном / Фото из инстаграма певца

Как Бабкины оказались в Германии

Сергей Бабкин рассказал, что из Румынии ехал в Венгрию, а оттуда в Австрию. Семья решила направиться в Германию, потому что там они уже бывали.

Когда мы были еще в Венгрии, Снежана позвонила нашей хорошей знакомой. Она нам сказала, что буквально минуту до нашего звонка разговаривала с немцем, предлагавшим украинцам свою трехкомнатную квартиру. Поэтому мы все бросали в машину и быстро поехали в Германию,

– поделился певец.

"Там вместе с нами жили 16 человек, тоже из Харькова. Через некоторое время нужно было этот дом отдавать, но хозяин нашел другие квартиры для каждого из нас. Немцы просто невероятны. С ними точно не соскучишься, потому что они для каждого найдут занятия".