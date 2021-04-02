В феврале суд решил, что несовершеннолетние дети Сереги и Полины Ололо остаются жить с отцом. После этого рэпер вывез Марка и Платона за границу по поддельным документам, как утверждает его экс-супруга.

После месячного перерыва бывшая жена белорусского исполнителя Сереги вернулась в инстаграм и рассказала, как продвигается ее борьба за детей. Полина Ололо сообщила, что с зимы Марк и Платон находятся за границей. По словам женщины, рэпер вывез детей из страны незаконно благодаря поддельным документам.

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Многодетная мама ни одного разрешения на выезд сыновей из Украины не давала. Она видела соответствующие документы еще год назад, однако в них были указаны ее старые паспортные данные.

"Сыновей вывезли за границу по поддельным документам. Документы на разрешение о выезде детей с отцом я не давала. Копию разрешения на выезд видела однажды, нагло прилагаемую к иску в суд еще год назад. На документе указаны мои старые паспортные данные, которых у меня уже не было. И перечислены десятки стран", – поделилась Полина Ололо.

Она отметила, что в очередной раз сообщила в полицию и ювенальную полицию о подделке документов со стороны Сереги. Однако на надлежащую реакцию правоохранительных органов женщина не рассчитывает, ведь ее предыдущие заявления ни на что не повлияли.

Полина Ололо добавила, после того, как суд решил, что сыновья остаются жить с рэпером, она упала в депрессивно апатичное состояние. Ей понадобилась помощь. Сейчас женщину спасает эмоциональная и теплая поддержка близкого человека.

Добавим, судебная тяжба между экс-супругами все еще продолжается. Сейчас в суде слушают свидетелей со стороны Полины Ололо, а она сама готовится к следующему заседанию, которое состоится 19 апреля.

Что известно о борьбе Сереги и Полины Ололо за детей?

В марте 2020 года Полина Ололо заявила, что Серега похитил двух сыновей и прячет их от нее. С тех пор экс-супруга рэпера видела одного из сыновей только раз.

Сам Серега все отрицал и отказывался комментировать заявления жены. Впоследствии он снял документальный фильм "Тихая заводь" и показал, как воспитывает детей. В видео появились Марк и Платон, которые заверили, что с папой им живется хорошо, хотя раньше Полина Ололо рассказывала о деспотических методах воспитания экс-супруга.