Сенсационная премьера: Эд Ширан записал общий хит с "Антителами" – опубликован первый фрагмент

Один из известнейших исполнителей мира из Великобритании Эд Ширан 2 мая выпустит песню совместно с украинской группой "Антитела". Ранее исполнители должны были вместе выступить на совместном телемарафоне в Бирмингеме.

Новая песня будет называться "2Steps", что в переводе означает как "Два шага". В анонсированном отрывке слышны слова, которые исполняет Тарас Тополя из группы "Антитела": "Сирены оборвали наш сон, в два чемодана – все прошлое – go go. Ты за рулем, неизвестный, все нервы в кулак..."

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На заставке общей песни Эда Ширан и "Антител" изображен красный холст с вкраплениями черной, синей и желтой красок, а также сине-желтая бабочка, которая взмахивает крыльями. Запись песни проходила на студии Atlantic Records UK, вероятно, украинцы работали дистанционно.

Украинские музыканты опубликовали анонс вечером 28 апреля в инстаграмме с лаконичной подписью:

"Ed Sheeran feat Antytila ​​– 2Steps. Сирены оборвали наш сон… May 2nd. Stay tuned!".

Фрагмент новой песни Эда Ширана и группы "Антитела" – 2Steps: видео онлайн

Эд Ширан тоже прокомментировал релиз новой песни, запланированной на 2 мая, в своих инстаграм-сторезах:

В течение нескольких недель будут несколько невероятных версий песни "2Steps" со всего земного шара. Начнем с Украины с участием группы "Антитела". Держите руку на пульсе каждого понедельника, среды и пятницы в течение мая,

– написал Эд.



Эд Ширан записал общую песню с "Антителами" / Фото с инстаграм-сторез артиста