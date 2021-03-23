Американская миллионерша и блогерша Кайли Дженнер 22 марта обратилась к фанатам в инстаграме, чтобы те помогли со средствами на операцию для визажиста Сэмюэля Рауда. Мужчина пострадал в ДТП и родственники открыли для него счет на краудфандинговой платформе GoFundMe. Но такой поступок девушки пришелся по душе не всем фанатам.

Просьба Кайли Дженнер разозлила инстаграм-пользователей по простой причине – по их мнению, она вполне могла оплатить операцию визажисту, поскольку она обладает состоянием в 900 миллионов долларов.

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Прошу всех помолиться за Сэма, который попал в аварию в минувшие выходные. Переходите по ссылке на краудфандингову кампанию его семьи,

– написала в своих инстаграм-сториз звезда и сразу отдалась критике.



Кайли Дженнер попросила помощи визажисту / Фото The Sun

Инсайдер издания Page Six поделился, что когда Кайли впервые увидела счет GoFundMe, уже было собрано 6 тысяч долларов с 10 которые были необходимы. Поэтому она пожертвовала 5 тысяч долларов, поэтому сумма сборов значительно улучшилась. Но когда же Кайли опубликовала о счете у себя на инстаграм-странице, сборы резко выросли – теперь семья визажиста просила не 10 тысяч долларов, а 120. Поскольку Кайли "привлекла много внимания" к сбору средств, пожертвование блогерши, по мнению соцсетей, выглядело дешевым. В твиттере посыпались обвинения в адрес Кайли:

"Открой-ка одну из своих сумок Birkin и прекрати просить нас, бедняков, сбрасываться для твоего визажиста".

"То, что Кайли Дженнер, будучи миллионером, имеет наглость просить пожертвования для своих друзей-визажистов на экстренную операцию, – много о ней говорит".

"Я могу назвать миллиард причин, почему она должна заплатить сама".

Согласно изданию Forbes, состояние Кайли Дженнер оценивается в 900 миллионов долларов.

Реакция Кайли на обвинения

Кайли Дженнер отреагировала на критику в своих инстаграм-сториз и рассказала, что Сэмюэль – не ее визажист, хотя несколько лет назад она с ним сотрудничала. Когда же она узнала об аварии, в которую он попал, она позвонила его родным чтобы все узнать. Следовательно, она обнародовала счет, чтобы те, кто имеют возможность приобщиться к пожертвованиям – сделали это.

"Я не знаю, как все это так запуталось, но семья Сэмюэля Рауда очень благодарна за все пожертвования, молитвы и любовь к Сэму. Все, кто знают меня, знают тоже, что я делаю все вещи от всей души и стараюсь помочь, как только могу", – отметила Кайли.



Реакция Кайли Дженнер на обвинения в сети / Скриншот с инстаграм-сториз Дженнер



Реакция Кайли Дженнер на обвинения в сети / Скриншот с инстаграм-сториз Дженнер

Сейчас на платформе GoFundMe на операцию для визажиста Сэмюэля Рауда собрано 100 тысяч долларов из 120.