Принц Гарри поделился интимной историей о сексе с Меган Маркл в начале их отношений
Источник:The Daily Mail
В своих мемуарах принц Гарри поделился очень интимной историей. Он рассказал о страстной ночи с Меган Маркл, которая была в начале их отношений в одной из гостиниц Soho House.
Скандал вокруг супругов принца Гарри и Меган Маркл разгорелся еще в декабре 2022 года, когда на Netflix вышли первые три эпизода сериала о них. Теперь мир ожидает презентацию мемуаров принца, скандальные факты из которой уже распространяются по сети.
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Принц Гарри рассказал о страстной ночи с Меган Маркл
Летом 2016 года, а именно в день годовщины смерти принцессы Дианы, Гарри приехал в Лондон, чтобы встретиться с любимой. Они провели страстную ночь в одном из отелей Soho House. Затаив дыхание, Гарри ждал Маркл возле гостиничного номера, пока она не открыла дверь и "втянула его внутрь".
По словам принца, именно его любимая была инициатором этой встречи. Тогда они уже были в отношениях после романтического путешествия в Ботсвану. Несколько недель влюбленные провели по отдельности, поэтому Меган решила прилететь в Лондон. Принц приехал к избраннице после того, как вместе с братом Уильямом возложил цветы на могилу своей матери.
Меган позаботилась, чтобы их никто не заметил. Она сказала Гарри пройти в гостиницу тайным путем, затем в грузовой лифт, где он встретил подругу девушки – Ванессу. Именно она привела принца в номер, в котором остановилась Маркл.
Она открыла дверь, затащила меня внутрь и, быстро поблагодарив подругу, закрыла дверь, пока никто не заметил,
– поделился принц.
Мемуары принца Гарри: тезисы
- Внук Елизаветы II заявил, что в 2019 году поссорился с Уильямом через Меган Маркл. По словам принца, брат напал на него – якобы свалил его на пол, из-за чего Гарри получил травму спины.
- Сын короля Чарльза III похвастался, что убил 25 человек во время поездок в Афганистан. Умерших он назвал "шахматными фигурами" и "плохими ребятами", что вызвало скандал среди талибов.
- Гарри признался, что он и принц Уильям были против брака отца с Камиллой. Герцог называл мачеху "опасной" вроде бы из-за ее договоренности с прессой.
- Также он рассказал о прощание с Елизаветой II. По словам герцога, его не пригласили на самолет, которым отправлялись члены семьи в Балморал.