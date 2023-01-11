Принц Гарри поделился интимной историей о сексе с Меган Маркл в начале их отношений

В своих мемуарах принц Гарри поделился очень интимной историей. Он рассказал о страстной ночи с Меган Маркл, которая была в начале их отношений в одной из гостиниц Soho House.

Скандал вокруг супругов принца Гарри и Меган Маркл разгорелся еще в декабре 2022 года, когда на Netflix вышли первые три эпизода сериала о них. Теперь мир ожидает презентацию мемуаров принца, скандальные факты из которой уже распространяются по сети.

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Принц Гарри рассказал о страстной ночи с Меган Маркл

Летом 2016 года, а именно в день годовщины смерти принцессы Дианы, Гарри приехал в Лондон, чтобы встретиться с любимой. Они провели страстную ночь в одном из отелей Soho House. Затаив дыхание, Гарри ждал Маркл возле гостиничного номера, пока она не открыла дверь и "втянула его внутрь".

По словам принца, именно его любимая была инициатором этой встречи. Тогда они уже были в отношениях после романтического путешествия в Ботсвану. Несколько недель влюбленные провели по отдельности, поэтому Меган решила прилететь в Лондон. Принц приехал к избраннице после того, как вместе с братом Уильямом возложил цветы на могилу своей матери.

Меган позаботилась, чтобы их никто не заметил. Она сказала Гарри пройти в гостиницу тайным путем, затем в грузовой лифт, где он встретил подругу девушки – Ванессу. Именно она привела принца в номер, в котором остановилась Маркл.

Она открыла дверь, затащила меня внутрь и, быстро поблагодарив подругу, закрыла дверь, пока никто не заметил,

– поделился принц.

Мемуары принца Гарри: тезисы