Сегодня в пиджаке, вчера в камуфляже, – Комаров объяснил, почему редко ведет соцсети

Украинский журналист Дмитрий Комаров с начала российско-украинской войны ездит по "горячим" направлениям на фронте и фиксирует все на камеру. Следовательно, редко появляется в сети. Говорит, ему так удобно, однако многие думают, что с ним что-то случилось.

Последний раз Дмитрий публиковал сообщение с разрушенной Харьковщины почти месяц назад, 1 мая. Поэтому многие поклонники начали беспокоиться, все ли с журналистом в порядке. Для этого Дмитрий 27 мая опубликовал отдельное фото в стильном пиджаке с рубашкой и очках, сидя в автомобиле.

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Дмитрий Комаров опубликовал фото из "мирного" города / Фото из инстаграмма журналиста

Также он написал большое сообщение, где объяснил свою позицию относительно инстаграмма и других социальных сетей.

"Тебя не было давно в соцсетях", – этот вопрос, скажу мягко, меня задолбал. Умер, убили, и все такое. Внимание: потому, что "долго" не было в соцсетях. А что такое долго? А как часто я должен писать? И должен ли вообще? Кто это определяет? Я не собирался писать этот пост, но по дороге на встречу снова спросили, жив ли, потому что нет в соцсетях", – говорит Комаров.

Если кто переживает – я обязан сообщить: вот сегодняшняя фотка. Работаю. Сегодня в пиджаке. Вчера в камуфляже. А завтра будет завтра. Друзья, соцсети – это виртуальный мир. Там легко жить в придуманной реальности. Но война снимает маски. И даже в соцсетях видно, кто настоящий, а кто пытается выглядеть таким, какой не есть,

– заявил Комаров.

Журналист говорит, что мог бы опубликовать одну из тысяч фоток, сделанных на передовой – в окопах, под градами, на танке, но люди так и не узнали, что он сейчас в городе. Он также мог бы и не публиковать фото в пиджаке, потому что знает, что его за это осудили бы в такое время. Но "ему пофиг", ведь у него есть жизнь, в которой есть четкие приоритеты: "И соцсети там не в первой и даже не во второй десятке, это инструмент журналиста для общения с аудиторией, когда есть необходимость".

Однако он убежден, что соцсети в руках хороших людей действительно помогают – чтобы собрать средства на волонтерку или помочь на информационном фронте.

Жить в реальном мире, а не в соцсетях. Соцсети, дозируя, буду использовать как источник информации. Ценить свою семью и страну. Вот за что можно дать жизнь. За семью и Украину. Все остальное – второстепенное,

– подытожил Комаров.