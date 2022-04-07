Украинский телеведущий и путешественник посетил городки и села в Киевской области, освобожденные нашими Вооруженными Силами. Он предупредил украинцев о массовом заминировании территории.

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Дмитрий Комаров советует быть внимательными

Путешественник сообщил правила поведения на территориях, где были русские. По его словам, войска врага заменяли очень много мест.

Леса и парки, газоны, квартиры, дома, офисы, двери, подвалы, оружие, машины. Даже трупы. Сегодня спецотряд патрульной полиции разминировали здание, в которое завтра возвращаются дети. Внимательный сосед вошел в дом и заметил гранату, местная увидела полицию и попросила помочь,

– рассказал Комаров.

Ведущий поделился, что самое простое минирование – это граната Ф-1 – ее он показал на фото: "В нашем случае россияне придавили крышкой подвала спусковой рычаг на гранате к лестнице и накинули сверху старую тряпку. Даже зная от местных, что дом заминирован, заметно не сразу. Замаскировано просто, но хорошо. Чека выдернута. Достаточно было задеть ногой крышку подвала или начать закрывать. Или задеть ногой тряпку, идя по лестнице. И через 3-4 секунды... Разлет обломков 200 метров".



Дмитрий Комаров показал простейшую мину / Фото из инстаграма путешественника

Смертельную ловушку нашли, так что хозяева с детьми смогли спокойно вернуться домой. Дмитрий Комаров подчеркнул, что каждому нужно быть предельно внимательным.

Основные правила поведения таковы:

Заходить в дом только после проверки специалистами.

Смотреть под ноги, контролировать каждый шаг.

Помнить, что растяжки бывают не только на уровне ног, но и на уровне груди.

Будьте осторожны в темных помещениях, на траве.

Не открывать вслепую дверь, окна.

Не хватать руками сомнительные предметы.

Не трогать технику, которую оставили кафиры.

Следить за детьми, которым интересно все поднять и потрогать.

Не гулять в парках и лесах вблизи зоны боевых действий к официальной информации о разминировании.

Ходить только по тропинкам.