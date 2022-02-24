Сделал серьезный просчет, – Стивен Кинг о нападении Путина

Американский писатель-фантаст Стивен Кинг прокомментировал вторжение России в Украину. Он саркастически отметил, что Путин теперь имеет дело с Байденом, а не с Трампом.

"Король Ужасов" Стивен Кинг не остался в стороне от событий и прокомментировал войну, которую в очередной раз начала Россия с Украиной. В своем твиттере он заявил, что президент России действует слишком дерзко перед США, забыв, что страной правит не Трамп.

К слову "Ожидаемо, выстоим": как украинские звезды реагируют на вторжение России в Украину

Господин Путин сделал серьезный просчет. Он забыл, что больше не имеет дела с Трампом,

– отметил 74-летний писатель.

Месяц назад бывший президент США Дональд Трамп отмечал, что нынешнее обострение ситуации это "недостаток уважения" и у него самого никогда не было проблем с Россией.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

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