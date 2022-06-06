Сделаем в этом году, – Иракли Макацария рассекретил, какой будет его свадьба с 20-летней любимой

Грузин Иракли Макацария искал любовь в Украине на шоу "Холостяк", а нашел в Батуми. В апреле он сделал предложение любимой Лизе, которая младше его на 17 лет. Звезда признался, как это было, и когда будет свадьба.

О романе Иракли Макацария с 20-летней Лизой Чичуа стало известно в апреле 2021 года, но встречаются они с августа 2020 года. Герой "Холостяка" хоть и не верил в любовь с первого взгляда, но будущая жена задела его в секунду.

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Он впервые увидел ее на концерте в Батуми, но не решился познакомиться, потому что Лиза была с семьей – мамой, братом, сестрой, бабушкой. Девушка так понравилась Иракли, что после мероприятия он написал ей, а уже через полтора года – просил ее руки у родителей.

Как Иракли Макацария сделал предложение любимой

Как выяснилось, сделать предложение Лизе Иракли был готов еще год назад, когда представил ее публике. Дизайн обручального кольца он разработал сам и изготовил его в Киеве.

У меня кольцо – бриллиант, дизайн – было сделано где-то через год. Мы с моим другом были в Киеве, думали, разрабатывали дизайн, я хотел, чтобы это было что-то нестандартное, не по классике. И получилось то, что я представлял,

– поделился звезда.

По всем традициям, прежде чем сделать предложение девушке, Иракли Макацария попросил разрешения у ее родителей, но о самом предложении никого не предупредил. "Я до этого отдельно поговорил с родителями Лизы, рассказал о своих намерениях. Но Лиза не была в курсе, никто вообще не знал – ни моя семья, ни мои друзья. В тот день за несколько часов я сказал своим родителям, что в такое время они должны быть в этом месте", – вспомнил мужчина.

Предложение Иракли Макацария: фото

Какой будет свадьба Иракли с 20-летней любимой

Пока у нас нет конкретной даты, но могу сказать, что у нас есть желание это сделать в этом году. Свадьба будет немаленькая, потому что друзья семьи тоже должны присутствовать. Поэтому количество я пока не знаю, пока не считал,

– рассказал Иракли Макацария.

О детях влюбленные мечтают, но немного погодя, ведь сейчас Лиза только на втором курсе медицинского университета.

"Я встретил ту девушку, которая делает меня счастливым. Которая зарождает огромное желание делать ей приятное, удивлять, делать сюрпризы и просто любить так, как никто в мире не может любить", – подытожил герой "Холостяка".