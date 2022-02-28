Сдаться в плен и получить 5 миллионов рублей: Ефросинина просит российских солдат сложить оружие

Маша Ефросинина совместно с Министерством обороны и мировым айти-сообществом предлагает русским солдатам сдаться в плен и заработать. Каждому, кто сложит оружие, обещают амнистию и 5 миллионов рублей.

За 5 дней войны Украина убедилась – множество российских солдат не знали, что идут отбирать чужую землю и убивать мирное население. Армия Путина демотивирована и не понимает, как действовать дальше. Министерством обороны Украины совместно с мировым айти-сообществом и послом ООН Машей Ефросининой составило для солдат алгоритм действий. Да, те не только освобождаются от наказания, но и зарабатывают неплохие деньги для себя и своих семей.

К теме Вакарчук, Бабкин, Цыбульская призывают белорусов не воевать: "Не шлите детей на смерть"

Сдаться в плен и получить 5 миллионов рублей – реально

Воинам Путина, готовым остановить военные преступления и геноцид, предлагают сдаться в плен с вооружением и военной техникой. Украина гарантирует им правовую защиту и 5 миллионов рублей в криптовалюте, на счет или наличными.

Айтишники со всего мира собрали миллионы долларов и будут продолжать сбор, чтобы выплатить российским военным 5 миллионов рублей. Как только солдаты с военной техникой сдаются, они получают деньги. Амнистия – после суда,

– информирует Маша Ефросинина.

Так, каждый российский солдат может обратиться по телефону +380 91 48 10 446, а подробности найти на сайте – https://stopwar.fund/.

Как Маша Ефросинина реагирует на войну России с Украиной

Неделю назад телезвезда рассказывала, что в случае нападения России убегать из Украины не будет. Она планировала покинуть Родину только тогда, когда появится прямая угроза жизни ее детей.

Знаменитость обращалась к Николаю Баскову и Тине Канделаки, которые поддерживают Путина и оправдывают войну. Она заявила тем, что сейчас все их проклинают, они обречены на вечное чувство стыда.

в комментарии сайту 24 канала в центре Stop war fund заявили, что пока

Полный текст публикации Маши Ефросининой:

Министерство обороны Украины и мировое айти-сообщество предлагают российским военным сдаться, получить амнистию и заработать. Айтишники со всего мира собрали миллионы долларов и будут продолжать сбор, чтобы выплатить российским военным 5 миллионов рублей в криптовалюте, на счет или наличными. Как только солдаты с военной техникой сдаются, они получают деньги. Амнистия – после суда. Но главное, что они могут прямо сейчас сдаться и получить деньги.

Алгоритм действий для российских военных:

Военнослужащий ВС РФ:

принимает решение прекратить участие в военных преступлениях, преступлениях против человечества, геноциде и других противоправных действиях, подпадающих под юрисдикцию международного суда в Гааге;

осознает необходимость обеспечить безопасное будущее для себя и своих близких, их благополучие;

сдается в плен вместе с вооружением и военной техникой или уничтожает ее. При выходе использует белый флаг, приподнятые вверх руки и другие сигналы, позволяющие однозначно идентифицировать свои намерения;

реализует свое право на достойное будущее, которое предоставляется украинской стороной;

Украинская сторона:

обеспечивает правовую защиту со стороны государства;

выполняет все действия, указанные выше по реализации указанной инициативы.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.