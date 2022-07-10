Легендарные Scorpions подняли сине-желтое знамя на концерте в Израиле

Культовая группа Scorpions продолжает поддерживать Украину на своих концертах. В Израиле они подняли украинский флаг.

Известная немецкая рок-группа Scorpions вновь поддержала Украину. 9 июля музыканты сыграли концерт в Тель-Авиве в Израиле, сообщает 24 канал.

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Scorpions поддержали Украину

На концерте рокеры исполнили легендарную песню Winds of Change, которой забрали слова о Москве и заменили их Украиной. Во время выступления вокалист увидел фаната с украинским флагом. Он взял его и поднял, показывая поклонникам.

Также во время исполнения сцена и экран позади музыкантов светились сине-желтыми цветами, а поверх был изображен символ пацифистов.



Scorpions поддержали Украину / Фото с твиттера Александра Ткаченко

Scorpions поддержали Украину: смотрите видео

https://www.instagram.com/p/Cfzflh-oV93/?utm_source=ig_embed&ig_rid=40ce73f3-72ed-49e3-9893-4fdfa3545696

Как Scorpions поддерживали Украину