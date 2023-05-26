Не устают напоминать о войне: культовые Scorpions развернули флаг Украины на концерте

Знаменитая группа Scorpions в очередной раз выразила поддержку Украине. Они развернули сине-желтое знамя на концерте в Берлине.

Культовые рок-музыканты Scorpions 23 мая выступили в Берлине. Они еще раз напомнили своей публике о войне и поддержали украинцев.

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Scorpions поддержали Украину

Музыканты во время концерта исполнили легендарную песню Wind of Changes, где раньше в строчках упоминали Москву. После полномасштабного вторжения Scorpions сменили текст на такой: "Теперь слушай мое сердце – оно говорит "Украина"".

Во время исполнения на экране появился международный символ мира в сине-желтом цвете. Солист группы Клаус Майне развернул украинский флаг и завернулся им на сцене.



Scorpions поддержали Украину / Фото DW



Scorpions поддержали Украину / Фото DW

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