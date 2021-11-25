Счастливы и влюблены: девушка Иракли Макацария пришла поддержать его на "Танцах со звездами"
Источник:инстаграм Лизы Чичуа
Герой "Холостяка-6" Иракли Макацария стал судьей нового сезона шоу "Танцы со звездами". На некоторые эфиры поддержать любимого приходит Лиза Чичуа. Они наслаждаются каждым моментом и иногда делятся общими фотографиями в сети.
Звездная пара не часто появляется на публике, поэтому каждое фото привлекает внимание поклонников. Лиза всегда поддерживает любимого и на проекте "Танцы со звездами" также рядом с ним.
Смотрите также: В платье за 54 тысячи гривен: Тина Кароль позировала с Иракли Макацария перед "Танцами" в Грузии
Новое фото Иракли Макацария с любимой
Иракли позировал рядом с любимой на фоне ярких экранов. Для прямого эфира "Танцев со звездами" он надел классический костюм, рубашку, галстук и элегантные туфли. Лиза предстала перед объективом в черном мини-платье, которое подчеркнуло ее длинные стройные ноги и изящную талию.
Также надела черные колготки и соединила наряд с туфлями на высоком каблуке. Волосы она собрала сзади, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.
На лицах Лизы и Иракли сверкали улыбки. Видно, что влюбленные счастливы вместе и между ними царит настоящая, искренняя любовь.
Лиза Чичуа и Иракли Макацария / Фото из инстаграма Лизы Чичуа