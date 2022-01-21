Саша Пустовит рассказала, преодолела ли булимию после скандального развода
Источник:инстаграм Саши Пустовит
Украинская инстаграм-блогерша Саша Пустовит (Саша Бо) начала новый этап жизни после развода с Игорем Пустовитом. Сейчас она находится в отношениях и смогла побороть булимию, которой страдала много лет.
Блогерша-миллионница рассказала, что смогла преодолеть болезнь с помощью специалистов. В последний раз она "срывалась" два месяца назад.
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Булимия – пройденный страшный сон. Сейчас я счастлива, спокойна. Без желания "закрыть глаза на что-нибудь" и заесть боль. До недавнего времени я много работала со специалистами и поняла, в чем проблема. По счастливому стечению обстоятельств, мне удалось вылезти из этого. Я набрала 5 кг и люблю себя как никогда,
– написала Саша Пустовит в сети.
Саша Пустовит о булимии / Фото с инстаграм-сторис блогерши
Что такое булимия?Это психическое расстройство пищевого поведения, характеризующееся постоянным ощущением голода и объедания, после которых человек пытается "очистить" организм с помощью рвоты, слабительных, мочегонных средств, физических упражнений.
Она попросила всех своих поклонниц обращаться за помощью к экспертам, потому что самостоятельно остановить болезнь очень сложно. Также она отметила, что все истории, которые есть в сети о ней и болезни, следует "делить на десять", намекая, что некоторые преувеличили или соврали. Вероятно, она имела в виду своего экс-мужа Игоря Пустовита. В частности, она попросила не приписывать к теме булимии ее нового парня – стоматолога Платона Тарнавского.
Саша Пустовит о булимии / Фото с инстаграм-сторис блогерши
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В частности, Саша Бо показала фотосравнение собственной фигуры "до всех стрессовых событий" и "после". В период между разным течением булимии она потеряла 10 килограммов. Сейчас она вернулась к комфортным формам тела.
Саша Пустовит показала свою фигуру в разные периоды жизни / Фото с инстаграм-сторис блогерши
Что известно о болезни Саши Пустовит
- Впервые об этом подписчики узнали в сентябре 2021 года, когда в сети появилось скандальное видеоинтервью Саши у Маши Ефросининой. Там блогерша объяснила, почему в июне 2021 года подала на развод с Игорем Пустовитом.
- Там звезда инстаграма призналась о булимии и постоянном стрессе из-за супружеской жизни. Она заявляла об унижениях и оскорблениях со стороны мужа. А ее экс-муж якобы угрожал ей, что расскажет всем о ее болезни, которую она скрывала годами.
- Впоследствии Игорь Пустовит прокомментировал все слова жены, где назвал абьюзером в браке именно Сашу, из-за чего у мужчины был стокгольмский синдром.
- Сейчас у обоих блогеров, похоже, налажена личная жизнь. Саша Бо на скандальной вечеринке засветила бойфренда, а Игоря Пустовита некоторое время подозревали в романе с Софией Стужук.