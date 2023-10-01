Их можно было бы простить, – Саша Чемеров выразил свое отношение к Лободе и Брежневой

Фронтмен группы The Gitas и участник "Культурного десанта" Александр Чемеров считает, что украинцы могли бы простить скандальную Светлану Лободу и Веру Брежневу, если бы они действительно были за Украину. Он рассказал о своем отношении к этим артисткам.

Ведущая спросила Чемерова, что делать с Брежневой, которая недавно приезжала в Киев и Лободой, которая якобы поддерживает украинцев. На это музыкант ответил, что важно сознание народа.

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По его словам, украинцы должны понимать, кто есть кто. Чемеров предполагает, что кого-то можна простить, но надо смотреть на его поступки.

Лободу можно было бы простить, но она доказала свою нечистоту намерения. Она же провела этот концерт в Харькове, где унизила девушку и вела себя как ск*тина. Она попробовала, у нее не получилось, поэтому простить сложно,

– высказался Чемеров.

По его мнению, если человек реально понимает и кается, то его можно простить.

В то же время Александр убежден, что продюсера Юрия Бардаша невозможно простить, потому что он сделал и продолжает делать много плохого для страны.

Музыкант также высказался и об Александре Невзорове, которому возможно дали украинское гражданство. Чемеров заверил, что Невзоров – это "джокер".

"Он может говорить одно, потом другое. Мне Невзоров до ср*ки. Скажу только одно, если можно использовать врага в свою пользу, то это нужно делать", – ответил он.

Смотрите интервью с Александром Чемеровым: видео

Что о Лободе и Брежневе говорят другие артисты

Раньше позицию скандальных певиц комментировал лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка. По его мнению, артистки "совершили культурное преступление" и война в Украине, в частности, на их совести. Ему сложно их простить.

Анастасия Приходько также осудила певиц. Она отметила, что для Брежневой и Лободы война началась в 2022 году, а для нее – еще в 2014 году. Звезда заявила, что нельзя одевать на себя флаг Украины, но петь песни на русском.

Лидер группы Kozak System Иван Леньо рассказал, что до полномасштабной войны в Украине существовали два музыкальных сообщества – проукраинская и "какая разница", в которую принадлежали преимущественно поп-артисты. По его словам, некоторые уже простили Лободи и Брежневу.

Светлана Лобода и Вера Брежнева вплоть до начала полномасштабной войны жили и строили карьеру в России.Да, Лобода только через неделю после вторжения заговорила о войне, но она не ответила, кто агрессор. Впоследствии певица публично осудила Россию, уехала оттуда и разорвала все связи.Вера Брежнева после начала войны уехала в Италию. В марте она показала, как сортирует гуманитарную помощь Украине. Сама певица в соцсетях часто пишет на украинском языке. В шоубизе утверждают, что Вера Брежнева помогает беженцам и ВСУ.