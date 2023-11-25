Саша Бо рассказала подробности третьих родов: "Надорвала себе спину"

Блогерша Саша Бо в третий раз стала мамой и теперь рассказала, как прошли ее роды. Вместе с ней был муж, Платон Тарнавский.

Саша Бо родила дочь вечером 21 ноября. Инфлюэнсер подробно рассказала обо всех сложностях родов.

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Саша Бо рассказала о родах

Блогерша поделилась, что во вторник собиралась на школьную благотворительную ярмарку к сыну, но не чувствовала движений. Потому поехала на осмотр к врачу. Открытие было минимальным.

В последний момент решаем сделать еще УЗИ – три обвития вокруг животика и одно вокруг ножки. Поэтому она не двигалась. И это случилось за одну ночь! Я хорошо потрясла и у меня начались настоящие легкие схватки. С такой картиной меня уже никто не отпустил домой,

– рассказала Саша Бо.



Платон Тарнавский с дочерью / Фото из инстаграма Саши Бо

В 19:30 Сашу отправили в родзал, схватки продолжались. А уже через час стали очень болезненными, потому ей сделали анестезию. После полного открытия начались потуги.

"21:30 – меня выкручивает в разные стороны. Судороги ловят на ногах и на руках. Я походила на динозавра с маленькими выкрученными кавычками, который так и не поймал за ручки дивана, чтобы правильно тосковать. Я, сама того не понимая, надорвала себе спину, шею, выкрутила руку с катетером. Я тужилась, кричала и параллельно просила прощения у врачей, что не могу следовать их наставлениям, потому что не контролирую свое тело от слова вовсе", – добавила блоггер.

По словам Саши Бо, ее дочь родилась "совершенно здоровой девочкой". Рядом всегда находился муж блогерши, Платон.



Саша о мужчине / Фото из инстаграма Саши Бо

Сашу Бо выписали из родильного

Еще в роддоме Саша Бо познакомила дочь с ее старшими братьями. Уже через несколько дней инфлюэнсер сообщила, что ее выписали из родильного. Теперь вся семья дома.