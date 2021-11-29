Саша Бо после скандального развода засветила парня на "голодной тусе", – СМИ

В День памяти жертв Голодомора популярные блогеры цинично праздновали день рождения Александра Залиско. На скандальную тусовку пригласили Сашу Бо. Она пришла не сама, а с новым парнем – Платоном Тарнавским.

Не прошло и двух месяцев с тех пор, как шоу-биз гудел о драматичном разводе Саши Бо с Игорем Пустовитом, а блогер-миллионница уже закрутила новый роман. Пока девушка не рассекречивает мужчину, в котором нашла утешение после болезненного расставания, но за нее это сделали коллеги "инфлюэнсеры". Влюбленные попали в объектив на "голодной блогерской тусе" Александра Залиско.

Не пропустите "Все стали очень правильными": Залиско и блогеры иронически оправдались за "танцы на костях"

Так, весь вечер от Саши Бо не отходил высокий брюнет в смокинге и белой рубашке. Им оказался врач-стоматолог Платон Тарнавский.

Саша Бо с новым парнем / Фото из инстаграма Платона Тарнавского

Что известно о парне Саше Бо

Платон Тарнавский – выпускник кафедры хирургической стоматологии Ивано-Франковского медицинского университета, в котором, к слову, училась сама блогер.

Он один из 75 пользователей инстаграма, за которым следит Саша Бо. Однако профиль мужчины закрыт. Очевидно, он далек от блогерства, ведь на его странице всего 19 публикаций.

Скриншот из инстаграма Саши Бо

Франковский стоматолог успел запятнать свою репутацию. Согласно государственному реестру судебных решений, Платона Тарнавского дважды привлекали к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения – в мае 2015 года и в июле 2021 года.

– это громкая вечеринка по случаю 29-летия блогера Александра Залиско. Именины так называемый инфлюэнсер с более чем миллионной аудиторией праздновал в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября.