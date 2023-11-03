Придется брать себя в руки, – Саша Бо рассекретила, сколько килограммов набрала за беременность

3 ноября 2023, 13:30
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Саша Бо

Знаменитая украинская блоггерша из Ивано-Франковска Саша Бо в третий раз беременна. Женщина с мужчиной ждут дочь.

Сейчас Саша на девятом месяце. И на днях она призналась, сколько килограммов набрала за время беременности. Кроме того, блоггер показала, как выглядела раньше.

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Сколько Саша Бо набрала за беременность

Как оказалось, ранее блогерша весила примерно 52-53 килограмма. Впрочем, за время беременности она набрала 11,5 килограмма. Теперь ее вес – 63-64 килограмма.

В родильном все оставить не удастся, потому что ребеночек маленький. Придется брать себя в руки и заниматься спортом,
– отметила инфлюенсер.


Саша Бо призналась, сколько набрала за время беременности / Скриншот из инстаграмм-сторис

Кроме того, она выставила свои фотографии до беременности. На снимках женщина показала подтянутую форму. "Кто эта женщина и где она потеряла 12 кило", – отметила Саша.


Саша Бо до беременности / Скриншот с инстаграмм-сторис

Сколько весят другие украинские звезды

  • Недавно исполнительница Анастасия Приходько призналась, что садится на жесткую диету. Она весит 63,3 килограмма и планирует похудеть к Новому году.
  • Тина Кароль рассказывала, что сидела на диетах с 15 лет. Но впоследствии поняла, что это того не стоит, поэтому она изменила подход. Теперь певица считает, что любой вес идеальный, если вы себе нравитесь и это не вредит здоровью. Известно, что сама артистка весит около 53 килограмма.
  • Даша Квиткова после родов весила 83 кило. Позже она взяла себя в руки и принялась правильно питаться и регулярно занималась спортом. Так она похудела на 33 килограмма. Впрочем, после новогодних и рождественских праздников она весила меньше всего сознательную жизнь - 48 килограммов. Тогда она похудела из-за нервов и стресса. В то же время сейчас инфлюэнсер вернулась к обычному весу.

Автор: Софія Хомишин