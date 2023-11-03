Придется брать себя в руки, – Саша Бо рассекретила, сколько килограммов набрала за беременность

Знаменитая украинская блоггерша из Ивано-Франковска Саша Бо в третий раз беременна. Женщина с мужчиной ждут дочь.

Сейчас Саша на девятом месяце. И на днях она призналась, сколько килограммов набрала за время беременности. Кроме того, блоггер показала, как выглядела раньше.

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Сколько Саша Бо набрала за беременность

Как оказалось, ранее блогерша весила примерно 52-53 килограмма. Впрочем, за время беременности она набрала 11,5 килограмма. Теперь ее вес – 63-64 килограмма.

В родильном все оставить не удастся, потому что ребеночек маленький. Придется брать себя в руки и заниматься спортом,

– отметила инфлюенсер.



Саша Бо призналась, сколько набрала за время беременности / Скриншот из инстаграмм-сторис

Кроме того, она выставила свои фотографии до беременности. На снимках женщина показала подтянутую форму. "Кто эта женщина и где она потеряла 12 кило", – отметила Саша.



Саша Бо до беременности / Скриншот с инстаграмм-сторис

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