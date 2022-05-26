Сарказм в сторону России: что Иван Дорн думает о победе Kalush Orchestra и Евровидении в Мариуполе

Почти две недели назад рэп-группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение-2022. Экс-гастролер Иван Дорн был уверен в их победе и считает ее заслуженной, хотя и несколько политической.

33-летний Иван Дорн, который последние 8 лет гастролировал Россией, а после 24 февраля с концами ушел с музыкального рынка страны-агрессорки, заговорил о Евровидении. Он заявил, что в победе Kalush Orchestra не сомневался, ведь песня Stefania не могла не задеть, а Европа не могла нас не поддержать.

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Иван Дорн о победе Kalush Orchestra на Евровидении-2022

Я был уверен, что Kalush победит. Во-первых, песня запоминается, плюс сейчас она наделена очень тяжелыми ассоциациями. То есть, ты не можешь не сопереживать этому. Она работает, она яркая сама по себе, там контрастность, это тоже как вау-эффект. Это все просто магнитит к нам эту победу.

– высказался Иван Дорн.

Однако певец считает, что на Евровидении-2022 не обошлось без политики.

"Это вроде бы уровень политики, который вышел на сцену, и проявляет себя там, немного в другом измерении. Ты просто заходишь и смотришь, что представляет собой страна в музыкальном плане, какие у нее характеристики, на что она делает ставки, как она выглядит, как ее встречают, как голосуют. Это все очень интересно, это как телесериал смотреть", – думает Иван Дорн.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022: видео

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Иван Дорн о Евровидении в Мариуполе

Российская журналистка Анна Монгайт, ведущая заблокированного телеканала "Дождь", которой Дорн давал интервью, поинтересовалась, верит ли он словам Зеленского о Евровидении в Мариуполе. Артист ответил, что, по его мнению, это был "сарказм в сторону России в первую очередь".

Здесь стоит заметить, что после победы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 Владимир Зеленский действительно написал в своем инстаграме: "В следующем году Украина будет принимать Евровидение! В третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный". Однако он не имел в виду 2023 год.

место проведения Евровидения-2023 Суспільний мовник определяет совместно с Европейским языковым союзом. Их консультации начались неделю назад, 20 мая.