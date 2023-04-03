Все делала не так, – Санта Димопулос рассекретила ошибку, которую допустила при похудении

Певица Санта Димопулос рассказала, что допускала серьезную ошибку при похудении. Она дала совет тем, кто хочет сбросить лишние килограммы.

Бывшая солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос из-за полномасштабной войны живет за границей, но и там стессует из-за событий в Украине. Недавно артистка признавалась, что набрала несколько лишних килограммов.

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Санта Димопулос о похудении

В инстаграм-сториз исполнительница ответила на вопросы подписчицы о том, как похудеть. Санта неожиданно призналась, что всегда допускала одну ошибку.

Я поняла совсем недавно, что всё делала не так. Первое и самое главное, с чего нужно начать, – сдать анализы.

"Нет одного протокола для всех и это очень важно понять! Кому-то подходит интервальная голодовка, а для людей с проблемами с желчным – нет. Кому-то супер низкоуглеводный, а иногда и кето- рацион, для других же – это ужас. Поэтому я иногда удивляюсь новомодным диетологам, которые всем приписывают одно и то же дорого".

Санта Димопулос также дала совет. По ее мнению, лучше выбрать здоровый, но сытный рацион и соединить его со спортом. "Я уверена, лучше спокойно и медленно, зато без стресса и откатов. Из моих советов: "чистый и живой", питательный и разнообразный рацион, который подходит вам и не доставляет проблем и голода, спорт и правильный уход всегда сработают".



Санта Димопулос о похудении / Фото с инстаграм-сториз

Кто из звезд хвастался результатами похудения

Украинские звезды в это время делятся результатами похудения. К примеру, блоггерша Даша Квиткова поразила тем, как феноменально сбросила вес: после беременности и родов она лишилась около 32 килограммов. Теперь блоггерша весит 50 килограммов.

Актриса Ксения Мишина недавно хвасталась, что похудела на 9 килограммов, которые набрала во время вторжения. Она показывала впечатляющие кадры "до" и "после", вызвавших и восторг, и критику со стороны ее поклонников.