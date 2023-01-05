У меня проблемка, – Санта Димопулос призналась, на сколько килограммов поправилась во время войны

Экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос из-за войны переехала в Монако. Однако и там она якобы испытывает стресс. Звезда говорит, что на этом фоне на весах у нее плюс 6 килограммов.

Годами Санта Димопулос страдала от анорексии и булимии, но научилась любить себя и свое тело. Поэтому сейчас не корит себя за лишний вес.

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На сколько килограммов поправилась Санта Димопулос

В инстаграм-сторис ее спросили: "Даже во время стресса вы соблюдаете питание? Как удается?" Однако звезда ответила, что, как и все, поднабрала из-за стресса, потому что забросила здоровый рацион. Например, на экскурсии в Версале она дегустировала пирожные, чем разозлила Катю Осадчую, ведь роскошный уикэнд устроила в День памяти жертв Голодомора.

У меня с этим проблемка. Сейчас снова плюс 6 килограммов. Эти качели мне очень надоели. Не выходит у меня питаться чисто во время стресса,

– пожаловалась Санта Димопулос.

Однако ее муж-бизнесмен Игорь Кучеренко считает, что в женщине главное искренность, чувство юмора, интеллект, чувство стиля и блеск в глазах, поэтому ему безразлично, плюс или минус у жены на весах.

Санта Димопулос рассказала о лишнем весе / Фото из инстаграм-сторис блогерши

Кстати, Санта Димопулос, в отличие от подавляющего большинства знаменитостей, не перевела соцсети на украинский язык. Она до сих пор публикует посты на русском. Более того, в октябре она просила не делать ей замечаний, ведь на языке оккупанта она общается ради "подписчиков из разных стран".

"Пожалуйста, не надо лезть ко мне или к кому-то другому с языковым вопросом. У каждого свой темп, и я буду делать так, как считаю нужным. Мне не 18, чтобы вы делали мне замечания, и я смущалась", – резко ответила Димопулос на критику.