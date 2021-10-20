Санта Димопулос полетела в Париж: фото осеннего образа

Певица, победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос активно путешествует. Она часто публикует фото из разных стран мира. На днях порадовала поклонников фотографиями из Франции, где продемонстрировала стильный осенний образ.

Санта Димопулос обожает путешествия. Атмосферными снимками она делится на личной странице в инстаграме. На них она показывает красивые пейзажи и свои наряды.

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Осенний look Санты Димопулос

Знаменитость сфотографировалась в Париже на фоне красивой локации. Она предстала перед камерой в черных кожаных лосинах, белой вязаной кофте и косухе. Соединила дерзкий look с черной массивной обувью. Волосы Санта собрала в прическу сзади, а на лице сделала легкий макияж. Довершила образ солнцезащитными очками и белой сумочкой из искусственной шерсти.



Осенний образ Санты Димопулос / Фото с инстаграма Санты Димопулос

В посте звезда рассказала, что прилетела в Париж на 3 дня и пыталась успеть все, но безрезультатно. Этот город не любит спешить, поэтому для того, чтобы увидеть как можно больше, надо выделить больше времени. Однако Санта таки сделала для поклонников атмосферные кадры этого фантастического французского города и обнародовала их в сети.

Париж глазами Санты Димопулос / Фото с инстаграма Санты Димопулос

Текст публикации Санты Димопулос:

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