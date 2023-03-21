Было достаточно стресса, – Санта Димопулос объяснила, почему не хочет общаться на украинском

Экс-участница "ВИА Игры" и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос живет с семьей в Монако. В Европу она выехала в феврале 2022 года, в первые дни войны. Однако пожаловалась на стресс, из-за которого не может перейти на украинский.

У Санты Димопулос 700-тысячная аудитория в инстаграме. Она называет себя инфлюэнсером и часто отвечает на вопросы подписчиков в сторис. Кто-то из пользователей спросил: "Есть ли желание начать вести блог и общение на украинском языке?"

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Почему Санта Димопулос не хочет переходить на украинский язык

Блогерша заявила, что за последний год пережила достаточно стресса, от которого якобы до сих пор не отошла, поэтому не хочет загонять себя в рамки в языковом вопросе.

Я отвечаю языком, на который вы ко мне обращаетесь. Веду блог интуитивно – то на украинском, то на русском, мне так комфортно. На данном этапе я не буду себя переламывать, что-то запрещать и ставить какие-либо рамки. За год у всех нас было достаточно стресса, что до сих пор не пришли в себя,

– написала Санта Димопулос.

Санта Димопулос об украинском языке / Фото с инстаграм-сторис

Кстати, сейчас Санта Димопулос "стрессует" в Монако. Она там из-за безопасности, моря, хороших продуктов, высокого уровня жизни, горнолыжных курортов рядом и отсутствия налога на доходы. Минусов же инфлюэнсер назвала куда больше – от цен и площади княжества в 2 квадратных километра до неприветливых французов.

"Скучно и однообразно. Трудно открыть свое дело. Мало компетентных преподавателей и тренеров. Аэропорт в Ницце, 40 минут. Отсутствие качественного образования для детей. Бюрократия. Французы – часто работники в сфере обслуживания неприветливые, некомпетентные, медленные. Отсутствие реально хороших тренажерных залов, танцевальных залов, healthy кафе. В Монако классно, когда тебе за 70 лет и за один миллиард "вес", – перечислила Санта Димопулос.

Санта Димопулос о жизни в Монако / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, в октябре 2022 года Санта Димопулос уже объясняла, почему не перешла на украинский. Тогда ее аргумент звучал так: "Я говорю и пишу на трех языках. На русском быстрее, а также у меня много подписчиков из разных стран, которые знают русский. Пожалуйста, не надо лезть ко мне или к кому-то другому с языковым вопросом".

Кстати, за последний год блогерша несколько раз приезжала в Украину. Впервые – в июне. Тогда же она посетила Бородянку и эмоционально обратилась к фолловерам из России, которые считают, что "все не так однозначно". Санта посоветовала им отписаться, потому что "в войне все однозначно", а она "свой выбор сделала давно".