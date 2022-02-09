Санта Димопулос на Мальдивах позировала в белом платье: фото пляжного образа звезды

Звездная мамочка Санта Димопулос с дочкой отдыхает на Мальдивах. Оттуда красавица публикует невероятно красивые фотографии и демонстрирует варианты пляжных образов.

Среди украинских звезд Санта Димопулос путешествует едва ли не больше всего. Она часто публикует фотографии из разных уголков мира.

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Пляжный look Санты Димопулос

Знаменитая мамочка устроила импровизированную фотосессию во время вечерней прогулки по пляжу. Санта эффектно позировала босиком на белом песочке. Поскольку на острове довольно жарко, то надела длинное белое платье из легкой ткани. Наряд был на бретелях и имел лаконичное декольте, а изюминки добавил оригинальный вырез на животе.

Роскошные черные волосы Димопулос распустила, а на лице сделала макияж в коричневых тонах. Маленькая Софи позировала рядом с мамочкой также в белом платье. Девочка часто появляется в инстаграме своей мамочки.

Санта Димопулос на Мальдивах / Фото из инстаграма Санты Димопулос