Санина, Кароль, Дорофеева и солистка Go_A спели на матче Легия – Динамо: мощное видео

Во вторник, 12 апреля, в Польше прошел благотворительный матч в поддержку Украины. На стадионе встретились "Динамо" Киев и "Легия" Варшава. После поединка на футбольном поле спели украинские звезды – Юлия Санина, Тина Кароль, Надя Дорофеева и Екатерина Павленко из Go_A.

Одни из самых популярных певиц Украины поддержали футбольный клуб Динамо, организовавший серию игр под лозунгом Match for peace. Все они благотворительны.

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Собранные спортсменами средства пойдут на решение острых гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны с Россией. В частности, для обеспечения потребностей беженцев. Первый матч прошел на стадионе Stadion Legii в Варшаве.

Юлия Санина, Тина Кароль, Надя Дорофеева, Катя Павленко на матче Легия – Динамо

Гости стадиона и телезрители стали свидетелями перформанса, пронизывающего до слез. Для него были объединены украинские артистки и вынужденные переселенки с детьми. Все они создали живую карту Украины – каждый стоял на том месте, где родился.

Так, Юлия Санина исполнила хит The Hardkiss "Такі як є", Екатерина Павленко – Shum, с которым Go_A покорил Евровидение-2021, Тина Кароль – "Україна це ти" .

Дальше все четверо спели припев проникновенного сингла "Вільна", а завершился перформанс уже народным гимном "Ой у лузі червона калина", который возродил Андрей Хливнюк из "Бумбокса".

Екатерина Павленко, Юлия Санина, Тина Кароль, Надя Дорофеева на матче Легия – Динамо: смотрите видео онлайн на 2 часе 11 минуте

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