На самую Пасху: у Александра Скочка родилась доченька
Источник:инстаграм Александра Скичко
Украинский телеведущий и политик Александр Скичко стал отцом. Произошло это в Пасхальную ночь – с 23 на 24 апреля. Жена Елизавета Юрушева родила малышку за границей.
Советник председателя Черкасской облгосадминистрации буквально несколько дней назад рассказывал, что его жена находится за границей на 9 месяце беременности. До войны они планировали партнерские роды, поэтому неизвестно, удалось ли осуществить эти планы.
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"Мы из Украины! Сегодня ночью на одну украинку стало больше! P.S. Христос Воскрес!" – написал в сети радостное сообщение Александр Скичко. На фото крошечная рука дочери держит палец Александра. Пока неизвестно, как пара назовет девочку.
Александр Скичко стал отцом / Фото с инстаграма мужчины
В комментариях к общему фото в инстаграмме Елизаветы и Александра уже успели поздравить звездные коллеги: Екатерина Кухарь, Анна Ризатдинова, Санта Димопулос, Лилия Подкопаева, TAYANNA, Лилия Пустовит и другие.
О беременности Юрушева объявила в феврале.
Личная жизнь супругов
- Следует добавить, что это первый ребенок телеведущего. Его жена Елизавета уже воспитывает двоих детей от предыдущих отношений – сына Даниэля и дочь Наталью.
- Как Александр, так и Елизавета – во второй раз женаты. Первый брак Скичка был с телепродюсером, старше его на 10 лет. Но длился он всего 3 года – с 2011 по 2013 год.
- Второй раз мужчина женился в 2017 году после года романа с Елизаветой Юрушевой. Церемония бракосочетания прошла в Грузии. Александр младше Елизаветы на четыре года.
- Отметим, что Елизавета Юрушева – младшая дочь украинского миллиардера Леонида Юрушева, владеющего империей гранд-отелей в Киеве. Она является владелицей гостиницы в центре Киева Fairmont Grand Hotel Kyiv и ресторана VOGUE Café.