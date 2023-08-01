"Самолітом саме цим літом": трек молодого исполнителя из Ровенщины разрывает текток

1 августа 2023, 09:43
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В сети набирает популярность песня молодого украинского артиста Drevo, которая называется "Самолітом". Трек уже завирусился в тектоке, и сейчас имеет более 11 тысяч видео, снятых под этот звук.

Молодой артист быстро набирает популярность в соцсетях и очаровывает слушателей необычным тембром голоса, передает 24 Канал. Три его песни "Самолітом", "Ластівка" и "Завітавши в храм" уже покорили украинцев.

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У исполнителя есть псевдоним Drevo, а его настоящее имя Максим Деревянчук.

Трек "Самолітом" покоряет текток

Музыкальная композиция вышла "Самолітом" около 10 дней назад, а клип просмотрели уже более 250 тысяч раз. Видео содержит тысячи лайков и сотни комментариев. В тактике поклонники уже сняли почти 12 тысяч видео под этот трек.

Песни Drevo занимают одни из самых высоких позиций прослушивания. Обязательно послушайте еще и треки "Ластівка" и "Завітавши в храм".

Реакция сети

Украинцы в восторге от новой композиции. Как отмечают слушатели, песня легко запоминается:

  • "Это нереально. Качает, разрывает, в сердце так стучит. Очень хотя еще этих треков. Наш язык невероятный".
  • "Эта песня заслуживает попадания в тренды) этот голос это что-то".
  • "Вау, очень крутой, песня на повторе, спасибо".
  • "Песня очень драйвовая! Ждем следующих!"
  • "Это шикарно, аж муравьи по коже от вашего голоса".
  • "Снова хит! Очень мощно, как и предыдущие два трека".
  • "Это самая лучшая песня, которую я слышала за последнее время".

Смотрите клип на песню "Самолітом" исполнителя Drevo: видео

Текст песни "Самолитом" на украинском языке:

Приспів:

Самолітом саме цим літом
Самі летимо за вітром
Туди, де не звучить трембіта,
І, де не було чути нас!..

Вже не тримали, не діставали,
Всюди пускали, мене не зупиняли.
Бажав я волі, де моя доля,
Щоб не цурався своєї мови!..
Трохи розлуки, середні муки
Мене навчили випробування…
Гадав, що гори – це моя доля,
Зустрів кохання, поїхали на море!..

Приспів. (2)

Гаряче море, високі гори
На краю світу, чи біля дому,
Справа не в тому, де менше втоми,
Куди б не їхав – повернешся додому!
Сьогодні, завтра, чи вже ніколи –
Це не важливо, справа не в цьому…
Напевно краще бути самому
Без лишніх звернень, втікаючи від втоми...

Что известно о молодом исполнился Drevo

  • 21-летний Максим Деревянчук из города Вараш Ровенской области. Сейчас молодой человек учится в Киевском политехническом университете.
  • Любопытно, что юноша всегда хотел стать футболистом. Но, по его словам, петь у него выходит лучше, ведь он это делает еще с детства. Последние четыре года Максим активно пишет музыку.
  • Артист в прошлом году принимал участие в Нацотборе на Евровидение-2023. По результатам выступления он вошел в лонглист, то есть прошел первый этап отбора. Но потом он уже не прошел в шортлист.

Автор: Марія Бондар