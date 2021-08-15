Самолет похож на старинный автобус, – Снежана Бабкина пожаловалась на украинские авиалинии

Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной прибыл на фестиваль "Украинская песня". Из Киева во Львов супруги добрались на самолете, который очень разочаровал актрису. Из-за ужасного состояния украинских авиалиний она пережила паническую атаку.

По словам Снежаны Бабкиной, которая часто гастролирует со звездным мужем, таких древних самолетов она не видела никогда. Он напомнил ей автобус, ведь вместо комфортных кресел – обшарпанные сиденья. Знаменитость хотела отказаться от поездки еще до того, как самолет завелся.

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Текст публикации Снежаны Бабкиной

"Когда я зашла в самолет, я, простите, офигела! Я такого самолета не видела никогда! Это похоже на супердревний автобус, но ему же в воздух подниматься! С нами!

Сначала я с трудом договорилась с собой, чтобы не выйти. Честно говорю, мне легче было выйти, купить билеты домой в Харьков, и гори оно все синим пламенем. Получилось с собой договориться. Ремень застегнула. Когда самолет завелся, во мне внутри все тоже завелось. Вибрация такая! Мозги трясутся, кажется сейчас выпадут. И так весь полет", – поделилась Снежана Бабкина.

Она добавила, что во время полета разулась и закинула ноги на Сергея Бабкина, а забрала свою обувь в другом конце самолета, куда ее отнесло из-за вибрации. Уже в небе Снежана Бабкина впервые за 6 лет пережила паническую атаку – ей не хватало воздуха и бросало в жар.



Снежана Бабкина в самолете / Фото с инстаграма актрисы

, недавно условиями Укрзализныци возмущалась народная артистка Ольга Сумская. Она жаловалась на то, что в период рекордной жары в купейном вагоне не было кондиционера.

В комментариях пользователи поддержали недовольство Снежаны Бабкиной. Одни сочувствовали, другие делились своими неприятными воспоминаниями об украинских авиалиниях: