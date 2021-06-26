Знаменитая украинская актриса и ведущая Ольга Сумская активно гастролирует по городам Украины. На днях она побывала в Кременчуге, который тепло принял звезду. Но Укрзализныця, по словам Сумской, встретила ее совсем неприветливо.

К слову Поезд УЗ отправился раньше графика: без пассажиров, но с их вещами – что произошло

Ольга Сумская пожаловалась на Укрзализныцю

Новое сообщение актриса обнародовала на странице в фейсбуке. Она рассказала, что ехала в Киев в поезде Кременчуг – Киев в период рекордной жары. Как только Ольга Сумская зашла в свое купе, то поняла, что ночь будет тяжелой.

Еду в вагоне-купе. Где нет, внимание, кондиционирования. Даже в билете написано "без кондиционирования", я просто не посмотрела. Вы себе можете такое представить? Я не знаю, как я буду спать, это просто ужас. Если я захлопну дверь – это будет ад. Я не буду спать до 5 утра. Как такое может быть в 21 веке?

– рассказала знаменитость.

Ольга Сумская обратилась к работникам Укрзализныци с просьбой избавиться от таких поездов или же установить там кондиционеры. Актриса добавила, что спасала себя от жары, поливаясь водой несколько раз за ночь.

Это настоящий ад! Издевательство над людьми! Днем + 40! Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники?! Это сплошной ужас!

– написала звезда.

Правда, представители УЗ написали Ольге Сумской и попросили предоставить ее контактный номер для рассмотрения вопроса.