Самое тяжелое, что я переживала, – MamaRika с мужем и сыном заболели COVID-19
Источник:инстаграм MamaRika
Украинская певица MamaRika рассказала, что вместе с мужем и сыном подхватила коронавирус. Это в семье произошло впервые за время пандемии.
Известная украинская певица MamaRika вслед за другими звездами также заболела. Вся ее семья подхватила коронавирус.
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MamaRika заболела COVID-19
Исполнительница рассказала, что чувствовала себя плохо с пятницы. Впоследствии оказалось, что у нее и мужа с сыном – коронавирус.
Впервые за весь период пандемии мы заболели короной. Это обидно и больно. Это длится уже довольно давно, с пятницы. Очень резко скосило. Нам было так хр*ново, но все, слава Богу, обошлось,
– MamaRika рассказала.
Певица добавила, что переживала не лучшее состояние, и даже сравнила его с родами: "лично для меня это было, наверное, самое тяжелое, что я переживала в жизни. Я никогда так хр*ново не чувствовала себя. Роды – просто детский лепет, по сравнению с тем, что мы пережили. Мы едва реально не склеили ласты. Но уже в вертикали, уже легче".
Впрочем, 6-месячный сын MamaRika значительно легче справился с болезнью.
У него был лишь насморк. Молодняк достойно прошел весь этот движ, это только мы старые посыпались,
– призналась артистка.
MamaRika о коронавирусе / видео с инстаграм-сториз
Кто из звезд болеет
Во время новой вспышки коронавируса немало знаменитостей признается в плохом самочувствии:
- Камалия заразилась коронавирусом и гриппом одновременно. Недавно ее госпитализировали с двусторонним воспалением легких и гайморитом.
- Роман Сасанчин, его жена Ивана и маленькая дочь Элизабет подхватили коронавирус. Из-за высокой температуры кроху госпитализировали.
- Певица Екатерина Бужинская так же слегла с COVID-19, на карантине она проведет минимум неделю.
- Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина снова заболела после того, как с температурой "слег" ее сын Даниил. Звездная мамочка подхватила грипп от мальчика: у нее также поднялась температура и появилась головная боль.