Самое тяжелое, что я переживала, – MamaRika с мужем и сыном заболели COVID-19

Украинская певица MamaRika рассказала, что вместе с мужем и сыном подхватила коронавирус. Это в семье произошло впервые за время пандемии.

Известная украинская певица MamaRika вслед за другими звездами также заболела. Вся ее семья подхватила коронавирус.

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MamaRika заболела COVID-19

Исполнительница рассказала, что чувствовала себя плохо с пятницы. Впоследствии оказалось, что у нее и мужа с сыном – коронавирус.

Впервые за весь период пандемии мы заболели короной. Это обидно и больно. Это длится уже довольно давно, с пятницы. Очень резко скосило. Нам было так хр*ново, но все, слава Богу, обошлось,

– MamaRika рассказала.

Певица добавила, что переживала не лучшее состояние, и даже сравнила его с родами: "лично для меня это было, наверное, самое тяжелое, что я переживала в жизни. Я никогда так хр*ново не чувствовала себя. Роды – просто детский лепет, по сравнению с тем, что мы пережили. Мы едва реально не склеили ласты. Но уже в вертикали, уже легче".

Впрочем, 6-месячный сын MamaRika значительно легче справился с болезнью.

У него был лишь насморк. Молодняк достойно прошел весь этот движ, это только мы старые посыпались,

– призналась артистка.

MamaRika о коронавирусе / видео с инстаграм-сториз

Кто из звезд болеет

Во время новой вспышки коронавируса немало знаменитостей признается в плохом самочувствии: