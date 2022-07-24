Экс-любимая принца Гарри Элли Голдинг спела "Червону калину" на саммите Зеленской в Киеве

Супер популярная британская певица Элли Голдинг стала гостей второго Саммита первых леди и джентльменов, который Зеленская собрала в Киеве. В Софии Киевской она на украинском языке спела "Ой у лузі червона калина".

Автор хита Love Me Like You Do Элли Голдинг – единственная мировая звезда, которая не побоялась лично приехать в Киев на второй Саммит первых леди и джентльменов. Чтобы поддержать украинцев, она спела гимн сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина", который стал символом войны с россией. На рояле артистке аккомпанировал солист Pianoбой Дмитрий Шуров.

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Элли Голдинг спела "Ой у лузі червона калина" с Pianoбой

Музыкант признался, что "Червону калину" они с Элли Голдинг подготовили за два часа до выступления в Софии Киевской. Для него это был "новый незабываемый экспириенс и челлендж" – опыт и вызов.

Оба волновались, поэтому версия получилась очень камерной и нежной. Было приятно и почетно быть частью Саммита первых леди и джентльменов, всегда "за" любой творческий движ, инициированный первой леди Еленой Зеленской, объединяющей в себе настоящую силу и нежность,

– прокомментировал Дмитрий Шуров.

"Сегодня мой новый друг Дмитрий рассказал мне об особо важной песне. Если вы, друзья, захотите петь, мы можем петь вместе", – сказала Элли Голдинг перед выступлением и сразу извинилась за свой украинский.

Элли Голдинг – британская певица и композитор. Во всем мире ее знают как автора хита Love me like you do – саундтрека к американскому фильму "Пятьдесят оттенков серого". Ее синглы держались на первых ступенях музыкального чарта Billboard и становились платиновыми в Великобритании.



В мировом шоу-бизе Элли Голдинг знают как бывшую девушку внука королевы Елизаветы II принца Гарри. Они встречались два года и расстались незадолго до знакомства Гарри с Меган Маркл, поэтому у певицы были все шансы стать герцогиней Сассекской и войти в британскую королевскую семью.

Во втором Саммите первых леди и джентльменов, который состоялся в Киеве 23 июля, приняли участие голливудские звезды – Дэвид Бекхэм, Ричард Гир, Эштон Катчер, Мила Кунис. Однако никто из них не рискнул ехати в Украину, все они присоединились онлайн.