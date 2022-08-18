С 2014 года российские власти вкладывали огромные средства в пропаганду, а не в восстановление временно оккупированных территорий Украины. В интервью 24 канала Александр Педан именно это назвал величайшей ошибкой оккупантов.

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Александр Педан об ошибке путина и россиян

Пора отказаться от всего русского. Сейчас очень важно развивать свое, украинское. Ведь мы пострадали именно потому, что употребляли разные продукты врага, позволяли ему присутствовать на украинских землях: "Они здесь очень глубоко сидели и многие люди действительно отождествляли себя с "рашой". Вы посмотрите на регионы, которые мы освобождаем – там есть некоторые люди, сидящие в подвалах школ, под оккупацией россии, их не кормят, относятся как к животным, их родственники погибают и умирают на глазах, кого-то расстреливают, а потом, когда приходят украинцы и приносят еду, то они: "Это же русские пришли уже?". Они ждут до сих пор. Вы осознайте, насколько это глубоко".

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Большинство проукраинских людей уже выехали с оккупированных территорий или населенных пунктов, где сейчас проходит линия фронта. Это люди, которые понимают, что в Украине безопасно, отождествляют себя с Украиной. Однако все равно есть те, кто остается в оккупации, ждет "русской меры": "Ну что я могу сказать – билет в россию, там "все хорошо, там мир, согласие, там экономика, выплачивают зарплаты", но прежде посмотрите , что произошло за 8 лет в Донецке и Луганске".

Наибольшую ошибку, которую совершил путин – это то, что он и его подчиненные просто занимались пропагандой, а не вкладывались в восточные регионы. Если бы они за эти 8 лет вкладывали в экономику так называемых "лнр и днр", создали условия для сомневающихся и думавших о россии, то они бы достигли гораздо большего, к сожалению. Но они этого не сделали. Они совершили классическую советскую ошибку: разворовали все бюджеты, вкладывались в пропаганду, оружие, шпионов и ДРГ,

– подчеркнул Педан.

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