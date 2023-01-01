С Новым годом: хиты из "Сам дома", которые узнает каждый меломан

Зима – время для семейного просмотра фильмов. В праздничный период культовой лентой, которую каждый год просматривают во всем мире, является "Сам дома". Приключения Кевина имеют музыкальное сопровождение, которое точно узнают меломаны.

Во время войны, когда праздничного настроения совсем нет, любимые хиты помогут отвлечься от дурных мыслей и погрузиться в рождественскую атмосферу. Далее слушайте вместе с нами культовые треки из четырех частей известной истории.

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Хиты из "Сам дома"

В мире мало людей, которые до сих пор не просмотрели культовую ленту режиссера Криса Коламбуса, которая вышла на экраны в 1990 году. В фильме показана история о маленьком Кевине, который остался сам дома, когда его семья улетела на рождественские праздники к родственникам. Родные случайно забыли мальчика в огромном доме, который планируют ограбить воры – Марв и Гарри. Но эти болваны еще не знают, что Кевин хоть и маленький, но совсем не глупый мальчишка.

Музыка из "Сам дома": слушать онлайн

Треки, которые звучали в "Сам дома-2: Затерянный в Нью-Йорке"

Происшествия Кевина так понравились миллионам зрителей в разных странах мира, что уже в 1992 году создатели этой ленты представили вторую часть. В этот раз семья потеряла Кевина в аэропорту. Семья МакКалистеров улетела в Майами, а сын перепутал рейс и отправился в Нью-Йорк. Кевин не растерялся и не расстроился таким развитием событий. Имея с собой кредитные карты отца, он поселился в одной из самых дорогих гостиниц города. Но огромной проблемой для Кевина становится встреча с сбежавшими из тюрьмы Марви и Гарри, которые теперь планируют новые преступления в Нью-Йорке.

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Музыка из "Сам дома-2": слушать онлайн

Песни с приключений Алекса в "Сам дома-3"

Над третьей частью культового фильма работал режиссер Раджа Госнелл. Он показал совершенно новенькую историю с новыми персонажами. В нем команда профессиональных преступников украла секретный чип для запуска новейших ракет. Чтобы пройти осмотр в аэропорту, чип спрятали в игрушечную машинку, которая случайно попала к пожилой даме. Эта женщина оказалась соседкой Алекса, который стал главным героем этой истории. Преступники выяснили, в каком районе живет мальчик и сделают все, чтобы вернуть чип. Алекс разоблачил этот план и хорошенько подготовился к приходу нежелательных гостей.

Музыка из "Сам дома-3": слушать онлайн

Музыкальное сопровождение приключений в "Сам дома-4"

В 2002 году на экраны вышла еще одна версия рождественской кинофраншизы "Сам дома". На этот раз роль Кевина МакКалистера сыграл Майк Уэйнберг. Он готовится встречать родителей и гостей в огромном доме, оснащенном разными техническими устройствами. Все это современное оборудование помогло мальчику отбиться от воров, которые хотели ограбить дом, а также хорошенько поиздеваться над преступниками.

Музыка из "Сам дома-4": слушать онлайн

Музыка из "Сам дома-5: Праздничное ограбление"

В 2012 году состоялась премьера новой версии одной из самых любимых новогодних рождественских лент. Это история о 10-летнем Финне Бакстере, который накануне Рождества переехал из солнечной Калифорнии в снежный штат Мэн. Дом, где поселилась его семья, оказался холодным и неуютным. Потому главный герой решил, что там живут злые духи. Чтобы защитить семью, Финн разработал много хитроумных ловушек. Именно в это время преступники планируют ограбление дома, не догадываясь, что их ждет внутри.

Музыка из "Сам дома-5": слушать онлайн